Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Привітання з Днем народження прозою: оригінальні побажання простими словами

  • 1014322
Привітання з Днем народження прозою: оригінальні побажання простими словами - фото 1

Привітання з Днем народження в прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас як красиві побажання своїми словами, так і прикольні вітання прозою, якими можна щиро та душевно поздоровити іменинників. Збережіть собі, вам точно знадобиться!

Вітання прозою точно сподобаються іменинниці або ж імениннику в їхнє свято, адже так ви можете висловити свою любов та повагу до них від щирої душі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та друзі заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні чи "бекання" по телефону.

  1. Привітання своїми словами
  2. Прикольні вітання прозою
  3. Оригінальні побажання текстом
  4. Короткі поздоровлення в прозі

Привітання з днем народження своїми словами

***

Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя та міцного здоров'ячка. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям. Усміхайся, це тобі дуже личить. Цьом!

***

Моя дорога (мій дорогий), зі святом тебе! Бажаю, щоб всі привітання, які сьогодні пролунали на твою адресу, обов'язково здійснилися. Якщо що – я допоможу тобі у втіленні всіх твоїх мрій. Знай, що ти можеш покластися на мене в будь-якій ситуації. Я завжди поруч, люблю тебе!

***

Вітаю з днем народження і бажаю отримувати від життя тільки позитив, а все лихе нехай оминає тебе стороною. Подорожуй, досягай своїх цілей та втілюй усі мрії! У тебе все вийде, я знаю!

***

Найголовніше в житті кожного з нас – здоров'я, тож я бажаю, щоб ти і твої рідні завжди були здорові. Решта все додасться, адже воно залежить тільки від тебе. Нехай Господь оберігає тебе від негараздів, а Матінка Божа буде твоєю помічницею в усіх починаннях. З Днем народження!

***

Сонечко, вітаю тебе зі святом! Міцного тобі здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, палкого кохання та вірних друзів поряд. Цілую*

***

Я бажаю тобі тільки одного, але головного: будь щаслива (-ий). У це поняття входить все, що необхідно в житті. Не шкодуй ні про що і завжди дивися вперед з оптимізмом і посмішкою. З Днем народження!

***

Вітаємо тебе з днем народження! Нехай твоя життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю, а всі твої мрії нехай збуваються! Словом, хай в тебе все буде так, як ти того бажаєш. Любимо тебе!

***

Побільше тобі сонця! Кохання! Щастя! Тепла і радості! Нехай це банально, але дуже важливо! Спасибі тобі, що ти в нас є!

***

Вітаю тебе, моя радосте, і бажаю всього найкращого. Залишайся завжди такою ж веселою і життєрадісною, і хай твоя краса завжди тішить оточуючих. Щастя тобі, тепла і любові!

***

Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!

Тут більше: Красиві привітання з Днем народження українською мовою

Так можна привітати друзів з дн прозою - фото 243720

Прикольні вітання на день народження прозою

***

Вітаю з днем старіння… Ой, тобто з днем народження. Нехай кісток не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому з першої спроби вдасться задмухати =)

***

Вітаю з твоєю днюхою і бажаю крутої веселухи. Нехай цей день запам'ятається тобі неймовірною пригодою на твою апетитну попу і чудовою історією з елементами добрих жартів і запаморочливих танців. Бажаю, щоб удача не сміла залишати тебе ні на хвильку!

***

З Днем народження! Нехай у твоєму житті буде побільше крутих віражів, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує будь-які твої бажання, а в спальні спить кохана обіймака.

***

Вітаю з Днем народження! І хай тобі повилазить з усіх куточків щастя і удача!

***

Бажаємо тобі непохитного здоров'я, сто років життя, акцій пачку, нову тачку, удачку, дачку і грошей в придачку!

***

Бажаю, щоб ніколи не збулися ніякі побажання, які б вони не були великі, від ваших недругів … і збулися найменші від твоїх друзів!

***

У твій день народження бажаю тобі побільше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати — червоний або білий. Адже без труднощів так нецікаво жити. Вітаю!

***

Хай у тебе буде стільки здоров'я, скільки бажає тобі мама! Хай у тебе буде стільки сили, скільки бажає тобі дружина! І коли ти увечері затримуєшся допізна, хай трапиться те, що подумала твоя дружина, але не те, що подумала твоя мама ;)

***

Вітаю з днем народження і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як медичний спирт, щоб в житті у тебе був особистий джин, який би виконував всі бажання, щоб в любові була шалена пристрасть і ніжний флірт, щоб було багато щастя – аж до втрати свідомості.

***

Та щоб ти потонула в любові і провалилася в безодню ніжності! Та пропади ти зі своїм обранцем на Мальдівах на місяць! Та я тебе бачити не бажаю сумною! Та я б тебе задушила в своїх обіймах! Будь щаслива, моя дорога*

***

Бажаю тобі купу грошей, море любові і багато часу, щоб усім цим насолодитися!

Привітання з днем народженням простими словами - фото 243721

Оригінальні побажання простими словами

***

Життя – це книга. Є люди, які її пишуть. Є ті, які читають і живуть так, як хтось прописав ... Я бажаю тобі написати "свою книгу" – яскраву, повну вражень, любові, щастя, розуміння. Таку, щоб було що згадати та іншим розповісти! З Днем народження!

***

Нехай життя твоє було світлим, як сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, як зірки в нічному небі, завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних, вогники надії. Будь здоровим, щасливим і фартовим!

***

Бажаю тобі дожити до ста років, нехай мотор в твоїх грудях працює без перебоїв і без ремонтів, нехай життя твоє буде широкою і рівною трасою без вибоїн. Бажаю також, щоб не заносило тебе на крутих поворотах, щоб ти завжди міцно тримав кермо свого життя в твердих руках. Вдалої і щасливої тобі дороги!

***

Нехай чудовий пазл твого життя складається тільки з шматочків щастя і складає загальну картину радості й успіху. Нехай усі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем народження їхня кількість тільки зростає!

***

Бажаю в такий яскравий і барвистий день твого народження в келихи налити замість шампанського іскристу радість з ніжними бульбашками щирих посмішок! Бажаю пристрасного сп'яніння від щастя і позитивних барвистих емоцій! А на десерт бажаю тільки солодкого довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної удачі!

***

Вітаю з днем варення і бажаю, щоб тобі жилося солодко і гарно. Нехай за твоєю спиною виростають крила, які піднімуть тебе до небес, нехай постійно з тобою буде гарний настрій і фортуна.

Просте привітання своїми словами - фото 243727

Короткі поздоровлення: найкраща проза

***

Нехай життя стане довгою подорожжю, повною пригод і відкриттів, кожен день дарує свято, а ніч – чарівну казку! З днюшкою ;)

***

Бажаю щороку тільки молодіти і душею не старіти, а ще – не сумувати і не хворіти! Усього найкращого!

***

Нехай завжди будуть здорові твої близькі і рідні люди, а щастя в твій дім хай приходить без запрошення. Вітаннячка!

***

Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі від сонця – тепла, від людей – добра, від друзів – щирості, від кохання – вірності!

***

Від щирого серця бажаю щастя та здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу і прекрасний настрій!

Поздоровлення до дня народження у прозі - фото 243728

Це цікаво: Вірші з Днем народження: 54 найкращі привітання у віршах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 1913
Гороскоп на 15 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:00
  • 159
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • Вчора, 13:28
  • 1316258
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Привітання