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Привітання з Днем народження прозою: оригінальні побажання простими словами
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Привітання з Днем народження в прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас як красиві побажання своїми словами, так і прикольні вітання прозою, якими можна щиро та душевно поздоровити іменинників. Збережіть собі, вам точно знадобиться!
Вітання прозою точно сподобаються іменинниці або ж імениннику в їхнє свято, адже так ви можете висловити свою любов та повагу до них від щирої душі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні поздоровлення, адже ваші рідні та друзі заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні чи "бекання" по телефону.
- Привітання своїми словами
- Прикольні вітання прозою
- Оригінальні побажання текстом
- Короткі поздоровлення в прозі
Привітання з днем народження своїми словами
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Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі безмежного щастя та міцного здоров'ячка. Нехай кожен день буде сповнений добром та щастям. Усміхайся, це тобі дуже личить. Цьом!
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Моя дорога (мій дорогий), зі святом тебе! Бажаю, щоб всі привітання, які сьогодні пролунали на твою адресу, обов'язково здійснилися. Якщо що – я допоможу тобі у втіленні всіх твоїх мрій. Знай, що ти можеш покластися на мене в будь-якій ситуації. Я завжди поруч, люблю тебе!
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Вітаю з днем народження і бажаю отримувати від життя тільки позитив, а все лихе нехай оминає тебе стороною. Подорожуй, досягай своїх цілей та втілюй усі мрії! У тебе все вийде, я знаю!
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Найголовніше в житті кожного з нас – здоров'я, тож я бажаю, щоб ти і твої рідні завжди були здорові. Решта все додасться, адже воно залежить тільки від тебе. Нехай Господь оберігає тебе від негараздів, а Матінка Божа буде твоєю помічницею в усіх починаннях. З Днем народження!
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Сонечко, вітаю тебе зі святом! Міцного тобі здоров'я, безмежного щастя, яскравих емоцій, палкого кохання та вірних друзів поряд. Цілую*
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Я бажаю тобі тільки одного, але головного: будь щаслива (-ий). У це поняття входить все, що необхідно в житті. Не шкодуй ні про що і завжди дивися вперед з оптимізмом і посмішкою. З Днем народження!
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Вітаємо тебе з днем народження! Нехай твоя життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю, а всі твої мрії нехай збуваються! Словом, хай в тебе все буде так, як ти того бажаєш. Любимо тебе!
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Побільше тобі сонця! Кохання! Щастя! Тепла і радості! Нехай це банально, але дуже важливо! Спасибі тобі, що ти в нас є!
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Вітаю тебе, моя радосте, і бажаю всього найкращого. Залишайся завжди такою ж веселою і життєрадісною, і хай твоя краса завжди тішить оточуючих. Щастя тобі, тепла і любові!
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Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров'я, особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!
Тут більше: Красиві привітання з Днем народження українською мовою
Прикольні вітання на день народження прозою
***
Вітаю з днем старіння… Ой, тобто з днем народження. Нехай кісток не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай зуби не болять від смачного торта, а всі свічки на ньому з першої спроби вдасться задмухати =)
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Вітаю з твоєю днюхою і бажаю крутої веселухи. Нехай цей день запам'ятається тобі неймовірною пригодою на твою апетитну попу і чудовою історією з елементами добрих жартів і запаморочливих танців. Бажаю, щоб удача не сміла залишати тебе ні на хвильку!
***
З Днем народження! Нехай у твоєму житті буде побільше крутих віражів, холодильник тріщить по швах, а гроші вивалюються з мішків. В акваріумі живе золота рибка, яка виконує будь-які твої бажання, а в спальні спить кохана обіймака.
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Вітаю з Днем народження! І хай тобі повилазить з усіх куточків щастя і удача!
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Бажаємо тобі непохитного здоров'я, сто років життя, акцій пачку, нову тачку, удачку, дачку і грошей в придачку!
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Бажаю, щоб ніколи не збулися ніякі побажання, які б вони не були великі, від ваших недругів … і збулися найменші від твоїх друзів!
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У твій день народження бажаю тобі побільше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати — червоний або білий. Адже без труднощів так нецікаво жити. Вітаю!
***
Хай у тебе буде стільки здоров'я, скільки бажає тобі мама! Хай у тебе буде стільки сили, скільки бажає тобі дружина! І коли ти увечері затримуєшся допізна, хай трапиться те, що подумала твоя дружина, але не те, що подумала твоя мама ;)
***
Вітаю з днем народження і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як медичний спирт, щоб в житті у тебе був особистий джин, який би виконував всі бажання, щоб в любові була шалена пристрасть і ніжний флірт, щоб було багато щастя – аж до втрати свідомості.
***
Та щоб ти потонула в любові і провалилася в безодню ніжності! Та пропади ти зі своїм обранцем на Мальдівах на місяць! Та я тебе бачити не бажаю сумною! Та я б тебе задушила в своїх обіймах! Будь щаслива, моя дорога*
***
Бажаю тобі купу грошей, море любові і багато часу, щоб усім цим насолодитися!
Оригінальні побажання простими словами
***
Життя – це книга. Є люди, які її пишуть. Є ті, які читають і живуть так, як хтось прописав ... Я бажаю тобі написати "свою книгу" – яскраву, повну вражень, любові, щастя, розуміння. Таку, щоб було що згадати та іншим розповісти! З Днем народження!
***
Нехай життя твоє було світлим, як сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, як зірки в нічному небі, завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних, вогники надії. Будь здоровим, щасливим і фартовим!
***
Бажаю тобі дожити до ста років, нехай мотор в твоїх грудях працює без перебоїв і без ремонтів, нехай життя твоє буде широкою і рівною трасою без вибоїн. Бажаю також, щоб не заносило тебе на крутих поворотах, щоб ти завжди міцно тримав кермо свого життя в твердих руках. Вдалої і щасливої тобі дороги!
***
Нехай чудовий пазл твого життя складається тільки з шматочків щастя і складає загальну картину радості й успіху. Нехай усі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем народження їхня кількість тільки зростає!
***
Бажаю в такий яскравий і барвистий день твого народження в келихи налити замість шампанського іскристу радість з ніжними бульбашками щирих посмішок! Бажаю пристрасного сп'яніння від щастя і позитивних барвистих емоцій! А на десерт бажаю тільки солодкого довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної удачі!
***
Вітаю з днем варення і бажаю, щоб тобі жилося солодко і гарно. Нехай за твоєю спиною виростають крила, які піднімуть тебе до небес, нехай постійно з тобою буде гарний настрій і фортуна.
Короткі поздоровлення: найкраща проза
***
Нехай життя стане довгою подорожжю, повною пригод і відкриттів, кожен день дарує свято, а ніч – чарівну казку! З днюшкою ;)
***
Бажаю щороку тільки молодіти і душею не старіти, а ще – не сумувати і не хворіти! Усього найкращого!
***
Нехай завжди будуть здорові твої близькі і рідні люди, а щастя в твій дім хай приходить без запрошення. Вітаннячка!
***
Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі від сонця – тепла, від людей – добра, від друзів – щирості, від кохання – вірності!
***
Від щирого серця бажаю щастя та здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує удачу і прекрасний настрій!
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