Прийшла пора готувати цей десерт: рецепт "Лінивого Медівника"

Медівник – пиріг української та європейської кухонь, який готують з додаванням меду. До українського медівника зазвичай додають прянощі, горіхи, родзинки. Для більш характерного смаку використовують гречаний мед.

Українська кондитерка та шеф-кухарка Ліза Глінська вирішила приготувати популярний десерт за власним рецептом. Деталі вона розповіла у Instagram.

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Приготування цього десерту не забере у вас багато часу, але він точно сподобається кожному.

Інгредієнти:

Тісто:

100 г яйця

100 г цукру

100 г гречаного меду

80 мл рослинної олії

100 мл молока

200 г борошна

8 г розпушувача

5 г харчова сода

ванільний цукор або кориця (за бажанням)

Сметанний крем:

450 г сметани (жирність 30%)

200 мл вершків (жирність 30-35%)

100 г цукрової пудри

Спосіб приготування:

1. Змішайте вінчиком яйця з цукром та ванільним цукром.

2. Прогрійте мед, олію та молоко. Змішайте борошно з розпушувачем та содою.

3. Додайте яйця з цукром, та підігрійте інгредієнти. Перемішайте до однорідної консистенції.

4. Перелийте тісто на деко з пергаментом, випікайте в розігрітій до 180 ° С духовці (з конвекцією) 10-12 хвилин.

5. Даємо бісквіту повністю охолонути. Вирізаємо коло d 18 см. Бісквіт, що залишився, нарізаємо кубиками 1.5х1.5 см. Залишаємо трохи бісквіту для крихти.

6. Для приготування крему, змішайте всі інгредієнти та збийте їх міксером.

7. Змастіть коло з бісквіту кремом. До основної маси крему додайте бісквіт, перемішайте.

8. Викладіть її на бісквітне коло та зберіть торт гіркою.

9. Обсмажуємо горіхи на сковороді. Охолоджуємо.

10. Подрібнюємо залишки бісквіта та горіхи. Декоруємо торт. Ставимо торт в холодильник на 3-4 години.

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