Готуємо ідеальний перекус на роботу – смачні хачапурі за 15 хвилин

Ми продовжуємо підшукувати для вас цікаві рецепти. Цього разу пропонуємо приготувати хачапурі.

Рецептом у своєму інстаграмі поділився шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво. Збережіть його собі, щоб потішити себе смачненьким.

Читайте також: Коли немає часу на приготування: спробуйте Крок Месьє від Ектора

Готуємо хачапурі за 15 хвилин

Цей рецепт дозволить вам швидко приготувати хачапурі, не витрачаючи багато часу, але зберігаючи традиційний смак. Ідеальний варіант для сніданку чи перекусу,

– написав Ектор у дописі під рецептом.

Для тіста:

Кефір – 250 мілілітрів;

Сіль – 1 чайна ложка;

Олія – 2 столові ложки;

Яйце – 1 штука;

Борошно – 350 грамів;

Розпушувач – 1 чайна ложка.

Для начинки:

Сир – 300 грамів;

Яйце – 1 штука;

Як приготувати хачапурі за 15 хвилин: дивіться відео

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти для тіста і замісити. Сир натерти, додати яйце, перемішати. Тісто розкачати, покласти начинку, загорнути. Зайве тісто прибрати. Смажити на сухій сковороді до золотистого кольору з обох боків.

Це цікаво: Смачно та дуже корисно: які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у жовтні 2024