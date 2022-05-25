Боремося: дивіться кліп на нову пісню гурту TVORCHI, присвячену українцям

Солісти Ендрю та Джефрі з'явилися у чорному та білому смокінгах від FROLOV із вишитим гербом на артвідео, яке знімали у театрі з симфонічним оркестром. Слухайте нову пісню TVORCHI "Боремося", яка надихає українців.

У артвідео артисти у лаконічних і вишуканих образах: чорному та білому смокінгу від FROLOV з дбайливо вишитим гербом під серцем. У Ендрю – з червоною хустинкою – символом пролитої крові, а у Джефрі – чорною квіткою – символом боротьби.

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Всі вторговані кошти з продажу пісні "Боремося" на музичних платформах музиканти перекажуть на потреби ЗСУ.

"Ми знімали в осередку культури – українському Театрі. Тому самому, де оживають твори Лесі Українки та Івана Нечуя-Левицького у Тернополі, куди приходять наповнитися українські родини у Києві, і який був жорстоко зруйнований у Маріуполі. Під час наших зйомок ми бачили своїми очима як він (театр) знову починає дихати. Тому що можна знищити стіни, та неможливо вбити наші цінності. Про це ми й співаємо у нашій пісні: "Боремося та усіх поборемо", – прокоментували TVORCHI.

Слухати пісню TVORCHI – Боремося:

Слова пісні TVORCHI – Боремося:

Я всередині відчуваю силу

Роз'єднати неможливо вільних

Десь у полях розгулявся вітер

Чуєш, за нас моляться всім світом

Боремося та усіх поборемо

Летять кулі, а ми міцно стоїмо

Боремося розділилися світи

За свободу поєднались голоси

Крок вперед

Ми один за одного

Сумнівів

не лишилось жодного

Моя земля –

Повна сміливих людей

Я всередині відчуваю силу

Були нарізно, а тепер єдині

Десь у полях нам співає вітер

Волю в думках зброєю не вбити

Боремося та усіх поборемо

Летять кулі, а ми міцно стоїмо

Боремося розділилися світи

За свободу поєднались голоси

Боремось та усіх поборемо (поборемо)

Летять кулі, а ми міцно стоїмо (стоїмо)

Боремось розділилися світи

За свободу поєднались голоси.

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