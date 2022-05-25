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Даша Астаф'єва знялася для Playboy: зверніть увагу на газету у її руках

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Даша Астаф'єва знялася для Playboy - фото 1
Даша Астаф'єва знялася для Playboy

Співачка та модель Даша Астаф'єва вкотре знялася для Playboy. На ефектних кадрах зірка позує за столиком у кафе, тримаючи газету у руках. Особливої уваги заслуговує те, що на друкованому виданні зображено.

Кілька кадрів з Playboy Даша Астаф'єва виклала на своєму інстаграмі. Гарантуємо, вони вам сподобаються!

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Так склалося, що майже у всіх нас зараз схожі мрії… Мої, наприклад, завжди збуваються, – написала Астаф'єва.

Світлини їй зробив фотограф Руслан Лобанов. На ефектних кадрах Даша Астаф'єва позує оголеною, прикриваючись ковдрою. Що стосується тієї самої газети, то у руках моделі випуск The New York Times, на першій шпальті якого стаття з заголовком Putin Poisoned – "Путін отруєний".

Даша Астаф'єва знялася для Playboy: зверніть увагу на газету у її руках - фото 506130

Даша Астаф'єва знялася для Playboy: зверніть увагу на газету у її руках - фото 506131

Користувачі мережі у захваті від кадрів Даші Астаф'євої, тож не дивно, що її буквально засипали коментарями:

  • "Дайте почитати";
  • "Яка ж ти класна";
  • "Класна газета. Сподіваюсь, це передбачення на дуже близьке майбутнє";
  • "Моя красуня і людина з добрим серцем";
  • "Хай мрії збуваються. Хай Даша завжди усміхається";
  • "Відмінна візуалізація";
  • "Така витончена пані";
  • "Дай Боже, щоб уже швидше".

Ми б теж хотіли, щоб мрії Даші Астаф'євої й усіх українців здійснилися якомога швидше. Якщо ви не можете просто так чекати, то можете посприяти пришвидшенню кінця війни. Для цього донатьте ЗСУ або волонтерам, яким ви довіряєте!

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