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Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки

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Як не забруднити клавіатуру під час їжі за комп'ютером - фото 1
Як не забруднити клавіатуру під час їжі за комп'ютером

Кожен із нас стикався з ситуацією, коли хочеться перекусити за комп'ютером, але мити руки після кожного шматочка снеків дико лінь. Тут на допомогу прийшли користувачі мережі, які вирішили поділитися лайфхаками. Дізнайся, як їсти чипси та не забруднити клавіатуру.

У твіттері з'явився новий дивний тренд. У ньому обговорюють альтернативні способи поїдання закусок за комп'ютером, які дозволяють не бруднити клавіатуру. Беріть на озброєння, адже ці поради дуже і дуже актуальні для офісних працівників і просто тих, хто любить попоїсти за комп'ютером.

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1. Почалося усе з поста користувача під ніком @shanselman, який запропонував друкувати, не виймаючи руку з пачки з чипсами або попкорном.

2. Потім запропонували "менш варварський" варіант – їсти ложкою.

3. Або насолоджуватися снеками за допомогою незвичайного японського гаджета.

4. Один користувач запропонував зсипати чипси, попкорн або цукерки у чашку або склянку і "пити" їх.

Цьому його навчило життя у родині з людиною з серйозною харчовою алергією, так що всі намагалися не бруднити руки їжею.

5. Багато користувачів рекомендують використовувати палички.

Додатковий бонус: друкувати на комп'ютері можна задньою стороною палички, не відриваючись від перекусу.

6. Нарешті, не варто забувати і про вилки.

От тільки не кажіть, що ви ніколи не їсте за комп'ютером. Не повіримо ;)

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Джерело: Lifehacker
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