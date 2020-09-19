Як їсти чипси та не забруднити клавіатуру: геніальні лайфхаки

Як не забруднити клавіатуру під час їжі за комп'ютером

Кожен із нас стикався з ситуацією, коли хочеться перекусити за комп'ютером, але мити руки після кожного шматочка снеків дико лінь. Тут на допомогу прийшли користувачі мережі, які вирішили поділитися лайфхаками. Дізнайся, як їсти чипси та не забруднити клавіатуру.

У твіттері з'явився новий дивний тренд. У ньому обговорюють альтернативні способи поїдання закусок за комп'ютером, які дозволяють не бруднити клавіатуру. Беріть на озброєння, адже ці поради дуже і дуже актуальні для офісних працівників і просто тих, хто любить попоїсти за комп'ютером.

Це цікаво: Лайфхак з кавою з McDonald's підкорив TikTok: як зробити ідеальний напій

1. Почалося усе з поста користувача під ніком @shanselman, який запропонував друкувати, не виймаючи руку з пачки з чипсами або попкорном.

Life hack that I’m deeply ashamed of but also is too useful to keep to myself.



Greasy chip fingers messing up your expensive laptop?



Type from inside the bag.



I apologize. pic.twitter.com/imKE1vR2UL — Scott Hanselman (@shanselman) September 17, 2020

2. Потім запропонували "менш варварський" варіант – їсти ложкою.

3. Або насолоджуватися снеками за допомогою незвичайного японського гаджета.

Found a tool for this in Japan: pic.twitter.com/hG0WlxHU3s — Brian Dorsey (@briandorsey) September 18, 2020

4. Один користувач запропонував зсипати чипси, попкорн або цукерки у чашку або склянку і "пити" їх.

Цьому його навчило життя у родині з людиною з серйозною харчовою алергією, так що всі намагалися не бруднити руки їжею.

Put the chips in a cup. Pour them in your mouth, or pop them in one at a time. No need to touch them at all. Works for candy, popcorn...



This is from a household with major food allergies, so food-on-hands is a major concern, but YMMV. — Phil Culliton (@PhilCulliton) September 18, 2020

5. Багато користувачів рекомендують використовувати палички.

Додатковий бонус: друкувати на комп'ютері можна задньою стороною палички, не відриваючись від перекусу.

6. Нарешті, не варто забувати і про вилки.

Better idea: stab your chips bag with a fork, and rip them open. Eat the chips with a fork.



Pros: no greasy fingers



Cons: Weirds out/intimidates your coworkers (that might actually be a pro, on second thought) pic.twitter.com/3Zwsq2nMS9 — (@nunu10000) September 18, 2020

От тільки не кажіть, що ви ніколи не їсте за комп'ютером. Не повіримо ;)

Читайте також: 6 способів використати шкарпетки не за прямим призначенням