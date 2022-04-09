Пригости захисника: у Glovo та Гудфуд можна оплатити обіди для бійців

В "Гудфуд: Вдома" запустили "підвішені гарячі стави" для військових, а у додатку Glovo з'явилася функція "Пригости захисника". Читайте далі та дізнайтеся, як долучитися до благодійності.

На сайті "Гудфуд: Вдома" можете обрати страву, якою хочете пригостити українських захисників. У додатку Glovo можна допомогти коштами на приготування благодійних обідів.

І ще: Що чекає чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни: відповідь держорганів

Команда Гудфуд регулярно передаватиме їжу у київський військовий шпиталь, тож ви можете оплатити запропоновані страви для бійців: фрикадельки, млинці з м‘ясом, куряча котлета, бульйон. Ви "підвішуєте" страву, а працівники приготують та доставлять смачну їжу захисникам. Зробити це просто – оберіть страву, додайте у кошик, сплатіть.

Нова функція доступна У додатку Glovo – у бабблі "Допоможи Україні!" з'явилася можливість "Пригостити захисника". Це спільна ініціатива Glovo та Кухня Delivery. Ви допоможете коштами на приготування благодійних обідів, а проєкт кухня Delivery реалізує це. Вони готують понад 1500 обідів щодня у п'яти районах Києва та працюють лише для доставляння.

До теми: У МОЗ розповіли про зміни у COVID-сертифікатах для українців