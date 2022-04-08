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війна

Що чекає чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни: відповідь держорганів

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Що чекає чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни: відповідь держорганів - фото 1

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону відповів, що відбуватиметься з тими українцями, покинули Україну після введення воєнного стану без законних на це засад.

Чоловіки, які незаконно виїхали з України під час війни, матимуть проблеми з перетином кордону у зворотному напрямку до нашої країни.

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Після військового вторгнення росії в Україну оголосили воєнний стан та означили категорії українців, які не мають права покидати країну. Є певні винятки, проте більшість чоловіків не може виїхати закордон.

Секретар РНБО Данілов повідомив: що таких громадян ловитимуть на зворотному шляху. Всі українці, які виїжджали з України – зафіксовані на кордоні держорганами. Ті, хто виїжджали до інших країн у "відрядження", повинні мати окремий документ від прикордонників.

Чоловіки, які повертатимуться в України після перемоги, повинні будуть відзвітувати, через який пункт і на підставі яких нормативно-правових документів вони виїхали. Це стосується тих, хто виїхав після 22 лютого.

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