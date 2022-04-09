У МОЗ розповіли про зміни у COVID-сертифікатах для українців

Від 5 квітня 2022 року змінюють термін дії COVID-сертифікатів. Це обґрунтовують тим, що багато українців виїхали закордон.

Тепер у Дії COVID-сертифікат буде дійсним терміном до 545 днів від дати щеплення. Таке рішення ухвалили МОЗ разом з Мінцифри та НСЗУ.

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COVID-сертифікат у Дії показуватиметься 1,5 року від дати щеплення, про сам документ не оновиться у вашому телефоні. Вам потрібно ще раз надіслати запит у застосунку чи на порталі, щоб з'явилася нова кінцева дата. Термін змінено для всіх видів сертифікатів: жовтого, зеленого та бустерного.

"Російське вторгнення змусило понад 3 млн жінок та дітей залишити рідну землю і виїхати за кордон. У багатьох країнах, де зараз знаходяться наші громадяни, діють карантинні обмеження, щоб полегшити процедуру підтвердження вакцинації українців від COVID-19, тому ми вирішили продовжити показ сертифікатів в Дії. Це дозволить українцям пред'явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи в країні перебування", – прокоментувала рішення заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, а це понад 60 країн світу. Тобто з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень закордоном.

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