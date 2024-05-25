Приголомшливі кадри: який вигляд може мати операція з пересадки голови

Біоінженерна компанія BrainBridge розробляє унікальну систему, яка дасть змогу проводити "трансплантацію голови". Учені вважають, що такий крок дасть змогу людям жити сотні років.

Перший у світі прототип може бути готовий до проведення операції з пересадки голови вже за 8 років. Про це пише видання Daily Mail.

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Розробники показали приголомшливе відео, у якому відобразили, як працюватиме їхня система. Автори пропонують використовувати штучний інтелект і робототехніку для перенесення головного та спинного мозку пацієнта в донорське тіло.

Співробітники американського стартапу вважають, що ця моторошнувата процедура дасть змогу людям значно збільшити тривалість життя, оскільки людський мозок може жити сотні років за умови, що інша частина тіла залишатиметься молодою.

Проте науковці по всьому світу скептично поставилися до цієї розробки. За їхніми словами, нова концепція є "грубим спрощенням того, як працює людський мозок". Ба більше, деякі вчені вважають нову систему "поганою фантастикою".

Ще 2016 року Етико-правовий комітет Європейської асоціації нейрохірургічних товариств визнав трансплантацію голови людині неетичною. Але комітет не має юридичних повноважень будь-яким чином перешкоджати цій процедурі. Комітет раніше заявив, що операція з трансплантації людської голови пов'язана з безліччю ризиків, зокрема й ризиком смерті.

Операція з пересадки голови / brainbridge.tech

Більше про технологію пересадки:

Нова система передбачає наявність тіла донора, пацієнта зі смертю мозку з функціональним тілом, і реципієнта, чия голова буде пересаджена в нове тіло. Обидва тіла будуть охолоджені до 5°C, щоб зменшити ризик потенційних пошкоджень мозку. Далі в обидва тіла введуть невизначену концентрацію розчину штучної плазми, що забезпечить насичення мозку й тіла киснем, щоб запобігти утворенню тромбів.

Саму операцію проведе робот: він обережно оголить сонні та хребетні артерії, а також яремні вени. Далі кров буде повністю відкачана з голови реципієнта, щоб запобігти згортанню крові, а далі її "негайно" з'єднають із системою кровообігу тіла донора, після чого його накачають свіжою насиченою киснем кров'ю.

brainbridge.tech

Передбачається, що алгоритми штучного інтелекту відстежуватиме м'язи та нерви пацієнтів під час операції, щоб сприяти плавному приляганню. Також передбачається використання хімічного поліетиленгліколю та "спеціалізованого імплантату", які допоможуть відновити з'єднання розірваних нейронів.

Після цього почнеться трансплантація лицьових м'язів і м'яких тканин донора, що має знизити ймовірність відторгнення тканин і допоможе омолодити обличчя реципієнта. Провівши до місяця в реанімації, де за пацієнтом спостерігають у комі й дають імуносупресивні препарати, щоб не дати імунній системі відторгнути донорське тіло, мозок має відновити контроль.

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