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Microsoft представила комп’ютери Copilot+ з функціями штучного інтелекту
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Гендиректор Microsoft Сатья Наделла представив новий бренд ноутбуків Copilot Plus PC із вбудованим штучним інтелектом та підтримкою його функцій в операційній системі. Радіо Максимум розповідає деталі.
Одна з вбудованих функцій має назву Recall, вона відстежує всю активність на комп’ютері, зокрема перегляди сайтів і голосові чати, щоб створити локальну історію, яку можна потім використовувати для пошуку інформації.
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Recall зберігає інформацію навіть якщо вона була використана декілька місяців тому. Проте в Microsoft зазначають, що функція діятиме лише на локальному пристрої й забезпечуватиме конфіденційність.
Серед інших функцій компʼютери також мають Live Captions, завдяки якій можна перекладати субтитри англійською мовою з більш ніж 40 мов світу в режимі реального часу. Також Windows зможе автоматично поліпшувати якість зображень і відео.
Завдяки функції Cocreator користувачі можуть словами описати те, що хочуть створити, й отримати відповідні зображення. А функція Windows Studio поліпшуватиме умови освітлення й дозволить застосовувати художні стилі під час відеодзвінків. Крім того, Copilot підтримуватиме моделі OpenAI GPT-4o.
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