5 найбільших змін в iPhone 16 Pro Max, які вже відомі завдяки витокам

З огляду на чутки про плани Apple додати абсолютно новий висококласний рівень до серії iPhone 17 у 2025 році, це може стати роком, коли Apple представить свою найсміливішу модель "Pro Max" – оновлення iPhone 16, яке стоїть на голову вище за своїх братів і сестер.

Якщо ви чекали на iPhone 16 Pro Max, ось п'ять найбільших змін, які, за чутками, відбудуться в найбільшому смартфоні Apple. Очікується, що серія iPhone 16 вийде восени, приблизно в середині вересня. Всі подробиці озвучив MacRumors.

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1. Більший розмір

Згідно з численними джерелами, iPhone 16 Pro Max збільшиться в розмірі, що потенційно зробить його найбільшим iPhone в історії Apple. Діагональ пристрою становитиме 6,9 дюйма (порівняно з 6,7), і очікується, що він буде вищим і ширшим, ніж торішній iPhone 15 Pro Max. Хоча товщина залишиться такою ж, вага дещо збільшиться через більший розмір. Якщо бути точним, це буде перше збільшення розміру iPhone з часів серії iPhone 12, але це також стане ще одним ударом для тих користувачів, які віддають перевагу меншим телефонам.

2. Більший екран

Логічно припустити, що більший пристрій матиме більший дисплей, але Apple покладається не лише на більші фізичні розміри, щоб зробити перегляд більш захоплюючим. Кажуть, що для своїх моделей iPhone 16 Pro Apple використовує технологію Border Reduction Structure (BRS), яка дозволяє більш компактно і ефективно розташувати схему під дисплеєм, що призводить до ще тонших рамок. Минулого року Apple зменшила рамки на моделях iPhone 15 Pro, використовуючи технологію лиття під низьким тиском, або LIPO, щоб зменшити розмір рамки дисплея до 1,5 міліметра (порівняно з 2,2 міліметра на моделях iPhone 14).

3. Більша камера

Очікується, що iPhone 16 Pro Max матиме вдосконалену на 12% більшу основну камеру з 48-мегапіксельним датчиком Sony IMX903 зі стековою конструкцією для кращої продуктивності, 14-бітним аналого-цифровим перетворювачем (АЦП) для високоякісного перетворення даних зображення та функцією цифрового регулювання підсилення (DCG) для кращого динамічного діапазону та контролю шуму. Також повідомляється, що він включає 48-мегапіксельну надширококутну камеру, порівняно з 12-мегапіксельним об'єктивом на iPhone 15 Pro Max.



Новий iPhone 16 Pro Max матиме ще тонші рамки / Фото з відкритих джерел

4. Більша місткість акумулятора

За словами аналітика Мін-Чі Куо (Ming-Chi Kuo), Apple використовуватиме акумуляторні елементи зі збільшеною щільністю енергії, що має забезпечити довший час автономної роботи, можливо, навіть використовуючи той самий розмір батареї, що й в наявних моделях. Ранні чутки також припускали, що в обох моделях iPhone 16 Pro буде використовуватися технологія акумуляторів зі стеком, що може призвести до збільшення місткості і тривалості роботи. Згідно з іншими чутками, цьогорічний iPhone 16 Pro Max зможе похвалитися ще більшим часом автономної роботи – понад 30 годин (порівняно з 29 годинами в iPhone 15 Pro Max).

5. Більша місткість пам'яті

Згідно з однією з корейських чуток, майбутні моделі iPhone 16 Pro від Apple будуть доступні з новим максимальним обсягом пам'яті 2 ТБ, що поставить їх на один рівень з iPad Pro. Кажуть, що цей крок є результатом нещодавнього переходу Apple на NAND-флеш-пам'ять Quad-Level Cell (QLC) з більшою щільністю для моделей з більшою місткістю пам'яті. Використання QLC NAND може дозволити Apple розмістити більше пам'яті в меншому просторі, і вона дешевша за Triple-Level Cell (TLC) NAND, яка використовується в сучасних iPhone.

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