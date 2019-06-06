Пригоди в Україні – 5 книг, які варто прочитати у відпустці

Відпустка – ідеальний час для того, щоб відновити сил та повноцінно відпочити. А цікава література ніколи не буде зайвою під час вікенду. Зібрали найкращі книжки, які підійдуть для літнього сезону.

Книжки цього огляду надаються до читання саме влітку, оскільки історії, розказані в них – оптимістичні, цікаві, веселі та сумні, як, власне, саме життя. Причому саме в Україні. А жити в Україні у червні, як зауважує авторка однієї з книжок, "особливо смачно, з-під землі світиться сонцем соковита трава, скоро почнуть родити перші огірочки з пупиришками, жовті та червоні черешні стоять у малому тазі на кухні і просять — ставай сироїдом, кидай сало і їж тільки черешні та полуниці".

"Пригоди француза в Україні", Катя Кулик.

(Х.: Фоліо, 2019)

Ця історія – про погляд на Україну очима іноземця, а також відповідь на те, чим наша країна може здивувати, зацікавити, налякати і привабити одночасно. За сюжетом, француз закохується в таємничу рудуволосу українку в паризькому метро і вирушає на її пошуки. Процес пошуків перетворюється на приємну пригоду — Одеса, водоспад Шипіт, печера Атлантида, тамбури потягів, справжнє українське село, кліщі, тантричний секс і нефритові яйця, вареники і куліш, Карпатські зорі з чорницями, мрії про далекий острів Сен Мартен, болівійські пристрасті і бачата з кубинцями.

Україна у вирії танцю і подорожей, що пахне морем, кольору зоряного неба, неймовірна, захоплююча, на¬ївна та різнобарвна. Закохатися в Україну і закохатися в Україні. Тим паче влітку. "Жити в Україні у червні — переконує авторка, - особливо смачно, з-під землі світиться сонцем соковита трава, скоро почнуть родити перші огірочки з пупиришками, жовті та червоні черешні стоять у малому тазі на кухні і просять — ставай сироїдом, кидай сало і їж тільки черешні та полуниці".



"Завтра", Поліна Яцюк

(К.: Саміт-Книга, 2019)

Це захоплива, містична і драматична історія про те, що нічого не варто відкладати на завтра, тим паче, коли з відкриттям і самої книжки, і її авторки, це стає вже майже неможливим. Тобто ідеться про текст, який втягує в дійство, переживання і переосмислення, і психологізм тут грає не останню роль. По-друге, звичайно, відмова від будь-яких стереотипів, ламання штампів і кліше, якими грішать автори-початківці, нариваючись згодом на антипремії за найгірші описи сексу.

У даному випадку вони - найкращі, бо "живі", нехай навіть програються подумки героїнею, яка не дозволяє залицяльникові на "мікророманчик", а сама керує стосунками. Загалом це чудова готична оповідь, в якій живуть, перетинаючись, два світи – сучасний і містичний, в якому янголи і демони, пекло і рай. Навіть місце дії – сучасна Україна, Умань, Одеса, Білгород-Дністровський – не має особливого значення, коли ідеться про вічні цінності, традиційні шляхи, архаїчні бажання, "Знайшла старе дерево. Доторкнувшись до дуба на пагорбі, ніби щось відчула, всередині стовбура текла жива енергія, під кроною ніби чулось серцебиття. Знайоме відчуття. Але… Я не була у Софіївському парку, сьогодні відвідую його вперше. Розуміння потаємної, відчутної сили життя".

Екзофонія, Галина Петросаняк

(Брустурів: Дискурсус, 2019)

"Витончена, делікатна, має бездоганний літературний смак", - пише про цю авторку Тарас Прохасько. "Це рідкісна птаха, це Rara Avis, це Галя Петросаняк!", - підтверджує Юрко Андрухович. Цього разу про неї свідчать Карпати й Париж, Галич і Пакистан, Станиславів і Відень, Коломия й Прага, Краків і Ходорів – загалом такою є географія поезії Галини Петросаняк.

Так само різноманітна й тематика: осілість і рух, мир і війна, слово й мовчання. Авторка вражає спостережливістю та увагою до деталей, ерудицією й культурою. Книжка поліфонічна: голос ліричного "я" – то тихий, то надривний – перегукується з безліччю інших, радісних і трагічних: з голосом коханого чоловіка, грецьких героїв, галицьких гебреїв, українських мандрівниць і мандрівників. Проте найгучніший тут – голос Бога. До книжки увійшли найновіші вірші поетеси та вже добре відомі.

"Іванна і ванна", Олеся Мамчич

( Х.: Ранок, 2019)

У світі трапляється чимало дивовиж. Ванна, наприклад, може захотіти погратися в піжмурки, у драконів народиться принцеса, а мишеня уявить себе котом і справді перетвориться на представника родини котячих. У час неймовірних змін і винаходів може з’явитися прилад для зменшення всього на світі, відремонтована дорога стане телепортом, вхідні двері будуть винятково вхідними…І це ще не повний перелік дивовижних ситуацій та чудернацьких персонажів, що їх ви знайдете в книжці Олесі Мамчич. Веселі, іронічні, часом абсурдні й парадоксальні оповідання змусять вас реготати, ніяковіти або навіть… Утім, дізнайтеся самі.



"Метод великого пряника", Роман Тарасенко

(Х.: Фабула, 2019)

Особиста ефективність – тема, як відомо, актуальна, але чомусь, не дивлячись на тисячі книг, семінарів і тренінгів на цю тему, багатьом з нас до сих пір далеко не завжди вдається домагатися своїх цілей. Тож яка наша головна рушійна сила, де брати час і енергію на досягнення і які знання для цього потрібні, можна, нарешті, дізнатися з цієї книжки. Це справжня колекція спостережень і думок, глибоке занурення в основи мотивації та принципи ефективності. Як людина, яка фахово розуміється на хімії й біотехнологіях, автор пропонує читачеві квінтесенцію технік і лайфхаків з керування власною ефективністю і, відповідно, успішністю професійних досягнень.

"Ця книжка навчить вас бути ефективним в умовах обмежених знань, сил і часу, - обіцяє автор. - Ви дізнаєтесь, як досягати великих цілей, рухаючись маленькими кроками, і чому, з точки зору нейробіології, це найбільш правильний, простий, легкий і приємний спосіб отримати бажане".

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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