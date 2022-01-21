Кім Кардашян у тілесному бікіні показала фото біля басейну

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилася новою гарячою фотосесією. Від неї віє літом і теплом, чого так не вистачає у наших реаліях.

41-річна зірка опублікувала в інстаграмі знімки, на яких позує у нюдовому купальнику та прикрасах від ювелірного будинку Tiffany & Co.

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Знаменитість спокусливо позує біля басейну на тлі океану, хизуючись своєю фігурою, апетитними стегнами та тонкою талією. Нагадаємо, зараз Кардашян насолоджується відпочинком на одному з екзотичних курортів.

"Ніжуся на сонці у своїх розкішних прикрасах з колекції Tiffany Knot", – написала зірка в публікації, додавши хештег #TiffanyPartner. Прихильники колишньої Каньє Веста були більш багатослівними. Користувачі написали в коментарях понад 8 000 компліментів та залишили більш ніж 2 мільйони лайків.

Гортайте галерею:

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