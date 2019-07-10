Президенту США заборонили блокувати користувачів в Twitter

Апеляційний суд в Нью-Йорку у вівторок, 9 липня, відхилив апеляцію Мін'юсту США на рішення про заборону Дональду Трампу блокувати користувачів в Twitter.

Відзначається, що Трамп не може блокувати користувачів, що залишають критичні зауваження під його постами. Суд послався на першу поправку до Конституції США, яка забороняє обмеження свободи слова.

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Цим рішенням апеляційний суд підтримав вердикт федерального суду Манхеттена, який в травні 2018 року забороняв Трампу, як представнику влади, блокувати злісних коментаторів.

Президент США аргументував свою позицію тим, що банив користувачів як приватна особа, однак суд вказав, що Трамп часто використовує Twitter для політичних заяв, тим самим перетворюючи його в "громадський майданчик".

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