Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті

  • 11
Дональд Трамп знову зумів розсмішити мережу - фото 1
Дональд Трамп знову зумів розсмішити мережу / gettyimages

Президент Дональд Трамп в урочистій промові з нагоди Дня незалежності США вкотре сказав дурість, яку користувачі мережі використовували як благодатний ґрунт для мемів.

На святкуванні у Вашингтоні він заявив, що американські солдати війни за незалежність захоплювали аеропорти ще у 1775 році.

І ще: Без білизни: фото промоклої від дощу Меланії Трамп сколихнуло мережу

За часів, коли не те що літаків не було, навіть брати Райт [вони сконструювали перший у світі літак на початку ХХ століття] ще не народилися!

Наша армія контролювала повітря, брала штурмом фортеці, захоплювала аеропорти, робила все, що повинна була робити, – сказав Трамп.

Як на це відреагувала мережа:

Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339397
Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339396
Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339402
Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339401
Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339404
Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339400
Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті - фото 339403

Раніше Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом. Президент США Дональд Трамп зробив помилку у своєму Twitter, випадково назвавши принца Уельського Чарльза "принцом Китів" (Prince of Whales замість Prince of Wales). Огріх Трампа не оминули увагою сотні користувачів мережі, які вже зробили низку кумедних мемів.

Читайте також: Дональд Трамп пообіцяв встановити американський прапор на Марсі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 415
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 425
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1591699
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ