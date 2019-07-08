Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті

Президент Дональд Трамп в урочистій промові з нагоди Дня незалежності США вкотре сказав дурість, яку користувачі мережі використовували як благодатний ґрунт для мемів.

На святкуванні у Вашингтоні він заявив, що американські солдати війни за незалежність захоплювали аеропорти ще у 1775 році.

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За часів, коли не те що літаків не було, навіть брати Райт [вони сконструювали перший у світі літак на початку ХХ століття] ще не народилися!

Наша армія контролювала повітря, брала штурмом фортеці, захоплювала аеропорти, робила все, що повинна була робити, – сказав Трамп.

During his July 4th speech, President Donald Trump says American forces “took over the airports” during the US War of Independence in the late 18th century.



Planes were not used in warfare until the 20th century. pic.twitter.com/pxhYVdfGz4 — Channel 4 News (@Channel4News) 5 липня 2019 р.

Як на це відреагувала мережа:

Actual footage of the U.S. Army storming the airports during the War of 1812: pic.twitter.com/z4CvvgjvzP — Derek Litvak (@TheTattooedGrad) 5 липня 2019 р.

Раніше Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом. Президент США Дональд Трамп зробив помилку у своєму Twitter, випадково назвавши принца Уельського Чарльза "принцом Китів" (Prince of Whales замість Prince of Wales). Огріх Трампа не оминули увагою сотні користувачів мережі, які вже зробили низку кумедних мемів.

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