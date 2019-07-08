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Новий ляп Трампа: він сказав, що американці захопили аеропорти у 18 столітті
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Президент Дональд Трамп в урочистій промові з нагоди Дня незалежності США вкотре сказав дурість, яку користувачі мережі використовували як благодатний ґрунт для мемів.
На святкуванні у Вашингтоні він заявив, що американські солдати війни за незалежність захоплювали аеропорти ще у 1775 році.
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За часів, коли не те що літаків не було, навіть брати Райт [вони сконструювали перший у світі літак на початку ХХ століття] ще не народилися!
Наша армія контролювала повітря, брала штурмом фортеці, захоплювала аеропорти, робила все, що повинна була робити, – сказав Трамп.
Як на це відреагувала мережа:
Раніше Дональд Трамп назвав принца Чарльза китом. Президент США Дональд Трамп зробив помилку у своєму Twitter, випадково назвавши принца Уельського Чарльза "принцом Китів" (Prince of Whales замість Prince of Wales). Огріх Трампа не оминули увагою сотні користувачів мережі, які вже зробили низку кумедних мемів.
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