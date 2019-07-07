Без білизни: фото промоклої від дощу Меланії Трамп сколихнуло мережу

Меланія Трамп вийшла до американців у День незалежності без білизни / AOL.co.uk

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія взяли участь в урочистих заходах на честь Дня незалежності. Перша леді США вкотре вразила американців своєю красою і відвертим вбранням.

Колишня модель вибрала для святкування Дня незалежності білосніжне плаття Caroline Herrera. Раптово почалася злива і намочила відверту сукню першої леді, дозволивши глядачам переконатися, що Меланія Трамп не любить білизну.

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Американців вразив відвертий образ дружини президента. Користувачі мережі звернулися до першої леді США в Twitter з питанням, куди поділися її помічники? Дехто навіть запропонував пожертвувати кошти на придбання білизни для першої леді.

"Біле плаття, дощ, немає бюстгальтера... У вас немає персоналу, який скаже вам, як треба одягатися?" – обурився користувач KPFidler. Однак, більшість американців відзначили, що перша леді виглядає прекрасно, навіть під дощем. "Ви єдина людина в історії, яка може промокнути і при цьому виглядати чудово! Будьте здорові!" – написав користувач ROC USA.

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