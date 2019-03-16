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Презентація Tesla Model Y: як Ілон Маск здивував своїми кросівками

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Ілон Маск здивував публіку на презентації Tesla Model Y - фото 1
Ілон Маск здивував публіку на презентації Tesla Model Y

Ілон Маск з'явився на таємничій презентації новенької Tesla Model Y у незвичайному взутті з логотипом власної компанії. Так би мовити, "під'їхав" на подію.

Бізнесмен та інженер Ілон Маск один з тих підприємців, які відрізняються не лише креативом, а й почуттям гумору. 15 березня Маск прибув на презентацію власного нового електрокару Model Y у відповідному взутті з яскравим логотипом Tesla.

Це цікаво: Tesla Model Y представлена офіційно: ціна та характеристики кросовера

Відвідувачі одразу ж оцінили такий образ, а бізнесмен не посоромився показати свої ексклюзивні Nike Jordan і навіть влаштував міні-презентацію умінь у кунг-фу.

Звісно ж, після жартів журналісти одразу ж виявили, що незвичайні кросівки було створено на замовлення ще у січні цього року на основі моделі Jordan 1. Саме до них додали логотип Tesla, а також вставки зі шкіри "справжнього пітона". Залишається сподіватись, що взуття Ілона Маска не натякає на його майбутній винахід чи оновлення в існуючих проектах.

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Джерело: tjournal
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