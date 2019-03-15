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Tesla Model Y представлена офіційно: ціна та характеристики кросовера

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Tesla випустила електромобіль Model Y - фото 1
Tesla випустила електромобіль Model Y

Компанія Tesla представила компактний кросовер Model Y на спеціальному заході в Готорні (Лос-Анджелес). До вашої уваши ціни, характеристики та фото новинки!

Як і було обіцяно, електрокар Tesla Model Y побудований на базі седана Model 3. Це видно навіть неозброєним оком: SUV (sport utility vehicle – практичний спортивний автомобіль) практично повністю повторює дизайн трійки.

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А ось що він запозичив у старшої Model X, то це семимісну конфігурацію салону (опційно за 3000 доларів, в основі ж 5 місць). При цьому саме внутрішнє оздоблення теж сильно схоже на інтер'єр донорського седана. Також додатково за 5000 доларів можна замовити автопілот.

Ілон Маск заявив, що нове авто має функціонал кросовера, а їздить як спорткар.

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Tesla Model Y

Для Tesla Model Y передбачено чотири версій, які відрізняються:

  • динамікою,
  • запасом ходу (від 368 до 450 км),
  • приводом (перші дві задньопривідні, інші дві повнопривідні),
  • оснащенням,
  • цінами (39 000 60 000 доларів),
  • термінами виходу.
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Модифікації Tesla Model Y
Базова Model Y надійде у виробництво в 2021 році. Решта модифікацій – восени 2020-го.
Tesla Model Y - фото 314549
Tesla Model Y
Замовити Tesla Model Y можна вже зараз – для цього необхідно оформити відповідну заявку на сайті компанії і внести депозит у розмірі 2500 доларів.
Замовити нову Теслу можна вже зараз - фото 314550
Замовити нову Теслу можна вже зараз

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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