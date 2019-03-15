Tesla Model Y представлена офіційно: ціна та характеристики кросовера

Компанія Tesla представила компактний кросовер Model Y на спеціальному заході в Готорні (Лос-Анджелес). До вашої уваши ціни, характеристики та фото новинки!

Як і було обіцяно, електрокар Tesla Model Y побудований на базі седана Model 3. Це видно навіть неозброєним оком: SUV (sport utility vehicle – практичний спортивний автомобіль) практично повністю повторює дизайн трійки.

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А ось що він запозичив у старшої Model X, то це семимісну конфігурацію салону (опційно за 3000 доларів, в основі ж – 5 місць). При цьому саме внутрішнє оздоблення теж сильно схоже на інтер'єр донорського седана. Також додатково за 5000 доларів можна замовити автопілот.

Ілон Маск заявив, що нове авто має функціонал кросовера, а їздить як спорткар.

Tesla Model Y

Для Tesla Model Y передбачено чотири версій, які відрізняються:

динамікою,

запасом ходу (від 368 до 450 км),

приводом (перші дві – задньопривідні, інші дві – повнопривідні),

оснащенням,

цінами (39 000 – 60 000 доларів),

термінами виходу.

Модифікації Tesla Model Y

Базова Model Y надійде у виробництво в 2021 році. Решта модифікацій – восени 2020-го.

Tesla Model Y

Замовити Tesla Model Y можна вже зараз – для цього необхідно оформити відповідну заявку на сайті компанії і внести депозит у розмірі 2500 доларів.

Замовити нову Теслу можна вже зараз

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