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Пресконференція Зеленського коротко: 15 головних цитат президента
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Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію з нагоди першого року своєї каденції. Ми подивились тригодинну розмову глави держави із журналістами та обрали найголовніші заяви ЗЕ. Ось ТОП цитат!
20 травня Володимир Зеленський відзначив рік зі своєї інавгурації на посаду президента масштабною пресконференцією, на якій відповів на запитання представників різних ЗМІ.
Тут більше: Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства
Із тригодинної розмови ми виокремили головні заяви президента.
Цитати Зеленського із пресконференції
Про другий термін
Про призначення друзів на державні посади
Жодного кума чи військового друга я не призначив. Я обіцяв, що до влади прийдуть інші люди []... У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури, освіти, енергетики []... Я не можу знайти багато людей, які були б і професійні і чисті, на жаль
Про дороги
Про медреформу
Якщо всі психіатричні реформи та тубдиспансери виходять зі страйками, що їх закривають, це – неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона – не для людей, вона точно не для лікарів, вона ні для кого, тому треба її переглядати.
Що означає "припинити стріляти"
Про Авакова
Міністр Аваков не є "моєю людиною", більше того, у пана Авакова є друзі, які не є моїми друзями. Але чи є міністр Аваков ефективним? Так. Головна відповідальність Авакова зараз – це "справа Шеремета". Він має довести її до кінця, щоб усі, хто причетний до убивства Шеремета, були покарані.
Про мера Черкас
Про вирок Порошенкові
Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, бо це не в моїх повноваженнях, тут мають бути вироки суду.
Про "плівки Єрмака"
Про звільнення Нефьодова з поста глави митниці
Нормальна людина Макс! Але на митниці беруть хабарі, нормальна людина, але їде контрабанда. Ну дивіться, що ми повинні з вами зробити? Він гарний, симпатичний, професійний, але цього замало!.. Я пропонував Нефьодову створити армійські спецзагони, завести їх на митницю і припинити корупцію. Він відмовився. Виявляється, що костюма і доброї освіти замало.
Про вбивство Каті Гандзюк
Про відпочинок в Омані
У мене були зустрічі заради України, моя сім'я оплатила готель, я не інкогніто полетів, а по квитку, який був куплений, на ньому написано не Петро інкогніто, а Володимир Зеленський. І що ви кажете, що ніхто не знав. Ніхто не цікавився.
Про Квартал 95
Про критику та родину
До критики ставлюсь погано... але спокійніше. До критики того, що я роблю, я звик, все нормально. До критики з усіх каналів я теж звик. Тобто можна вже всім розслабитись і не старатися. Я вже спокійно це сприймаю. Хочу попросити, щоб не чіпали дітей і мою дружину, вони не мають до цього відношення.
Про мінливу погоду
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