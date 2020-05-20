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Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн

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Володимир Зеленський - фото 1
Володимир Зеленський / Alexey Furman/Bloomberg via Getty Images

У Києві стартує пресконференція президента України Володимира Зеленського, приурочена до першого року його перебування на посаді. Дивіться онлайн трансляцію відповідей глави держави.

Пресконференція Володимира Зеленського проходить біля Маріїнського палацу в Києві. Проте, не всі представники засобів масової інформації змогли потрапити на подію: лише близько 50-и зі 120-и охочих. В офісі президента обмеження кількості журналістів пояснили карантинними заходами.

Пресконференція Зеленського, 20 травня 2020

Онлайн трансляція Офісу Президента:

Трансляція від Радіо Свободи:

Прямий ефір від 24 каналу:

Дивіться також: Фільм "Рік президента Зеленського"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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