Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн

У Києві стартує пресконференція президента України Володимира Зеленського, приурочена до першого року його перебування на посаді. Дивіться онлайн трансляцію відповідей глави держави.

Пресконференція Володимира Зеленського проходить біля Маріїнського палацу в Києві. Проте, не всі представники засобів масової інформації змогли потрапити на подію: лише близько 50-и зі 120-и охочих. В офісі президента обмеження кількості журналістів пояснили карантинними заходами.

Пресконференція Зеленського, 20 травня 2020

Онлайн трансляція Офісу Президента:

Трансляція від Радіо Свободи:

Прямий ефір від 24 каналу:

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