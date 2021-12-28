Найкращі серіали січня 2022: ТОП 5 новинок, які варто подивитись

Найочікуваніші прем'єри серіалів січня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць року!

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У січні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі та мультсеріалом для дорослих.

Актуально: Найкращі серіали грудня 2021: ТОП 10 новинок, які варто подивитись

Хороша Сем (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Good Sam

Good Sam Жанр: драма

драма Країна: США

США Режисер: Рендолл Зиск, Тамра Девіс

Рендолл Зиск, Тамра Девіс У головних ролях: Софія Буш, Джейсон Айзекс, Скай П. Маршалл, Майкл Сталь-Девід, Омар Маскаті

Софія Буш, Джейсон Айзекс, Скай П. Маршалл, Майкл Сталь-Девід, Омар Маскаті Тривалість: 30 хв.

30 хв. Коли: з 5 січня 2022

Сюжет розгортається навколо кардіохірурга Саманти "Сем" Гріффіт, батько та керівник якої потрапляє у кому. Тепер їй доведеться зайняти його місце та стати завідувачкою хірургії. Попри складну ситуацію Сем добре освоюється та активно працює над новими методами роботи, які вводить у лікарні. Але незабаром її батько все ж приходить до тями та хоче повернутись до своєї посади. Звісно ж, це призводить до конфліктів.

Хороша Сем, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Миротворець (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Peacemaker

Жанр: комікси, пригоди, бойовик комедія

Країна: США

Режисер: Джеймс Ганн, Бред Андерсон

У головних ролях: Джон Сіна, Стів Ейджі, Роберт Патрік, Данієль Брукс, Дженніфер Холленд, Кріс Конрад

Тривалість: 50 хв.

Коли: з 13 січня 2022

За сюжетом, дуже патріотичний та не менш комічний суперпоганець отримує нову команду та завдання, які далеко не завжди подобаються навіть йому. У нових промо можна спостерігати, як Миротворець зі своїм орлом потрапляє на шалені завдання з вибухами та стріляниною і навіть намагається налагодити стосунки з батьком. Звісно ж, все це відбувається не лише під епічну музику, а й з недитячими жартами.

Миротворець, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Цей дім (18+)

Оригінальна назва мовою серіалу: The House

The House Жанр: комедія, пригоди

комедія, пригоди Країна: США

США Режисер: Емма де Свааф, Марк Джеймс Рулс, Палома Баеса

Емма де Свааф, Марк Джеймс Рулс, Палома Баеса У головних ролях: Меттью Гуд, Міа Гот, Міранда Річардсон, Клоді Блейклі, Стефані Коул, Марк Хіп

Меттью Гуд, Міа Гот, Міранда Річардсон, Клоді Блейклі, Стефані Коул, Марк Хіп Тривалість: 50 хв.

50 хв. Коли: з 14 січня 2022

Комедія для дорослих показує про дім у три різні періоди навколо його мешканців. Сюрреалістичні та дотепні казки знайомлять нас з бідняком Раймондом у 19 столітті, сучасним забудовником, який хоче швидко продати маєток, а також молодої дівчини Рози з недалекого майбутнього.

Цей дім, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Як я зустріла вашого тата (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: How I Met Your Father

Жанр: комедія, драма

Країна: США

Режисер: Памела Фрайман

У головних ролях: Хіларі Дафф, Франсіа Рейса, Кім Кетролл, Крістофер Лоуелл, Джош Пек, Сурадж Шарма, Ешлі Райс

Тривалість: - хв.

Коли: з 18 січня 2022

Не важко здогадатись, що на глядачів очікує спіноф шалено популярного ситкому "Як я зустрів вашу маму". Але тепер історію розповідатиме своїм дітям жінка, а формат стане дещо сучаснішим.

Як я зустріла вашого тата, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Самотня п'яна жінка (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Single Drunk Female

Жанр: комедія

Країна: США

Режисер: Тревон Фрі, Леслі Хедланд, Кіт Пауелл

У головних ролях: Софія Блек-Деліа, Еллі Шиді, Саша Компере, Ребека Хендерсон, Сара Севіньї, Лілі Мей Харрінгтон

Тривалість: - хв.

Коли: з 20 січня 2022

Саманту Фінк важко назвати успішною жінкою, адже її любов до спиртного змушує її робити непристойні вчинки. Через один з таких їй навіть світить ув'язнення, тож дівчині доведеться перебратись до своєї надто турботливої матері. Але й тут життя показує, що Саманта вже давно не дівчинка-свято, а творець багатьох проблем.

Самотня п'яна жінка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Читайте також: Найкращі серіали 2021 року: рейтинг ТОП 14 новинок, які варто подивитись