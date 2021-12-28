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Найкращі серіали січня 2022: ТОП 5 новинок, які варто подивитись
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Найочікуваніші прем'єри серіалів січня 2022 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо MAXIMUM зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць року!
Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У січні глядачів потішать трилерами та криміналом, порцією фентезі та мультсеріалом для дорослих.
Актуально: Найкращі серіали грудня 2021: ТОП 10 новинок, які варто подивитись
Хороша Сем (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Good Sam
- Жанр: драма
- Країна: США
- Режисер: Рендолл Зиск, Тамра Девіс
- У головних ролях: Софія Буш, Джейсон Айзекс, Скай П. Маршалл, Майкл Сталь-Девід, Омар Маскаті
- Тривалість: 30 хв.
- Коли: з 5 січня 2022
Сюжет розгортається навколо кардіохірурга Саманти "Сем" Гріффіт, батько та керівник якої потрапляє у кому. Тепер їй доведеться зайняти його місце та стати завідувачкою хірургії. Попри складну ситуацію Сем добре освоюється та активно працює над новими методами роботи, які вводить у лікарні. Але незабаром її батько все ж приходить до тями та хоче повернутись до своєї посади. Звісно ж, це призводить до конфліктів.
Хороша Сем, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Миротворець (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Peacemaker
Жанр: комікси, пригоди, бойовик комедія
Країна: США
Режисер: Джеймс Ганн, Бред Андерсон
У головних ролях: Джон Сіна, Стів Ейджі, Роберт Патрік, Данієль Брукс, Дженніфер Холленд, Кріс Конрад
Тривалість: 50 хв.
Коли: з 13 січня 2022
За сюжетом, дуже патріотичний та не менш комічний суперпоганець отримує нову команду та завдання, які далеко не завжди подобаються навіть йому. У нових промо можна спостерігати, як Миротворець зі своїм орлом потрапляє на шалені завдання з вибухами та стріляниною і навіть намагається налагодити стосунки з батьком. Звісно ж, все це відбувається не лише під епічну музику, а й з недитячими жартами.
Миротворець, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Цей дім (18+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The House
- Жанр: комедія, пригоди
- Країна: США
- Режисер: Емма де Свааф, Марк Джеймс Рулс, Палома Баеса
- У головних ролях: Меттью Гуд, Міа Гот, Міранда Річардсон, Клоді Блейклі, Стефані Коул, Марк Хіп
- Тривалість: 50 хв.
- Коли: з 14 січня 2022
Комедія для дорослих показує про дім у три різні періоди навколо його мешканців. Сюрреалістичні та дотепні казки знайомлять нас з бідняком Раймондом у 19 столітті, сучасним забудовником, який хоче швидко продати маєток, а також молодої дівчини Рози з недалекого майбутнього.
Цей дім, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Як я зустріла вашого тата (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: How I Met Your Father
Жанр: комедія, драма
Країна: США
Режисер: Памела Фрайман
У головних ролях: Хіларі Дафф, Франсіа Рейса, Кім Кетролл, Крістофер Лоуелл, Джош Пек, Сурадж Шарма, Ешлі Райс
Тривалість: - хв.
Коли: з 18 січня 2022
Не важко здогадатись, що на глядачів очікує спіноф шалено популярного ситкому "Як я зустрів вашу маму". Але тепер історію розповідатиме своїм дітям жінка, а формат стане дещо сучаснішим.
Як я зустріла вашого тата, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Самотня п'яна жінка (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Single Drunk Female
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Тревон Фрі, Леслі Хедланд, Кіт Пауелл
У головних ролях: Софія Блек-Деліа, Еллі Шиді, Саша Компере, Ребека Хендерсон, Сара Севіньї, Лілі Мей Харрінгтон
Тривалість: - хв.
Коли: з 20 січня 2022
Саманту Фінк важко назвати успішною жінкою, адже її любов до спиртного змушує її робити непристойні вчинки. Через один з таких їй навіть світить ув'язнення, тож дівчині доведеться перебратись до своєї надто турботливої матері. Але й тут життя показує, що Саманта вже давно не дівчинка-свято, а творець багатьох проблем.
Самотня п'яна жінка, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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