Прем'єр Великобританії заговорив українською у новому зверненні – відео

Британський прем'єр Борис Джонсон записав окреме звернення для українців, у якому висловив підтримку та готовність продовжувати тиснути на російського агресора.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував на своїй Twitter-сторінці окреме звернення для українців, яке почав українською мовою, пише Радіо MAXIMUM.

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Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах, – зазначив прем'єр, після чого повернувся до англійської.

Він наголосив, що не може навіть уявити, що зараз відбувається з українцями через напад окупантів та війну, що триває з 24 лютого. Тому в уряді Великобританії підготували "найжорстокіший пакет санкцій за всю історію проти путінського режиму", який постійно доповнюють новими обмеженнями для РФ.

Ми посилимо тиск на кримінальні еліти, які намагаються відмивати гроші на території Великої Британії, і перекриємо мережу корупції, – також наголосив Джонсон.

У Лондоні намагаються прискорити введення санкцій, тож вже наступного тижня у парламент внесуть надзвичайний закон, який дозволить жорсткіше та оперативніше діти у санкціях проти підприємств та олігархів режиму Путіна.

Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. pic.twitter.com/Wk68dfmM8K — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 4, 2022

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