Які країни зробили залізницю безплатною для українців: перелік

Для українців залізниця в цих країнах безплатна / Roman Bodnarchuk on Unsplash

Напад російських військ на Україну змусив чимало країн не тільки вводити серйозні санкції, а й створювати нові можливості для біженців. Зібрали перелік країн, які зробили безплатний проїзд залізницею для українців, які змушені тікати від війни.

Чимало країн ЄС намагаються прийняти українських жінок, дітей та пенсіонерів, які хочуть зберегти життя у період російського вторгнення в нашу країну. Крім центрів для біженців, у деяких державах зробили можливість громадянам України не платити за поїздки залізницею. У більшості випадків достатньо показати український паспорт.

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Список країн, які зробили залізницю безплатною для українців:

Австрія (проїзд у муніципальному транспорті Відня теж безплатний);

Бельгія (безплатний проїзд на потягах SNCB у будь-яку точку в країні та за її межами, для інших потягів потрібно звернутись до міжнародних кас або до персоналу);

у будь-яку точку в країні та за її межами, для інших потягів потрібно звернутись до міжнародних кас або до персоналу); Грузія (безплатний проїзд будь-якими маршрутами);

Нідерланди (безплатний денний білет на будь-який потяг, який діє 24 години );

); Німеччина (перевізник Deutche Bahn безплатно перевозить всіма потягами з Польщі до Німеччини);

безплатно перевозить всіма потягами з Польщі до Німеччини); Польща (безплатно у потягах категоріях економ TLK та IC PKP Intercity , але перед поїздкою потрібно у касі чи у контролера отримати безплатний квиток);

та , але перед поїздкою потрібно у касі чи у контролера отримати безплатний квиток); Словаччина (безплатно у потягах компанії ZSSK та автоперевізником Slovak Lines );

та автоперевізником ); Угорщина (безплатний проїзд на потягах MAV-START по всій країні);

по всій країні); Фінляндія (безплатно фінським перевізником VR );

); Франція (безплатно на потягах SNFC );

); Чехія (безплатно потягами Leo Express та CD. Останні також мають гуманітарні рейси).



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