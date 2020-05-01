Прем'єр-міністр розповів про підготовку до скасування карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готується до поступового пом'якшення карантинних норм.

При цьому глава Кабміну зазначив, що детально опрацьовує всі етапи. Шмигаль також додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які видужують від COVID-19.

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Також зазначалося, що травневі свята – останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Національна поліція повідомила, що в ці дні в парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому. Прикордонники повідомили про збільшення кількості людей, що встановлюють додаток Дій вдома, що допомагає проходити самоізоляцію під час карантину.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад сім тисяч громадян, які перетнули кордон на в'їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток Дій вдома. Декількома днями раніше таких було 50%.

"Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку ("Дій вдома") – найкращий закордонний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину", – зазначив своєю чергою Зеленський.

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