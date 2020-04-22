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Коронавірус Карантин

Прем'єр-міністр розповів, коли в Україні запустять транспорт

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Коли запрацює громадський транспорт - фото 1
Коли запрацює громадський транспорт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз Кабмін працює над поетапним запуском громадського транспорту в країні. Однак на швидше повернення до звичного режиму не варто очікувати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК розповів, як в країні почне відновлюватись громадський транспорт в умовах карантину.

І ще: Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень

"Транспорт, скоріше за все, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень", – пояснив він.

За йог словами, зараз аналітики працюють над визначенням дати, коли кожен етап почне працювати. Важливо розуміти, що масові перевезення людей у замкнутому просторі є серйозним ризиком. Тому й зняття обмежень у сфері транспорту потрібно вводити максимально обережно.

Коли в Україні запрацює громадський транспорт - фото 399506
Коли в Україні запрацює громадський транспорт

У якості прикладу прем'єр назвав метро Києва, у якому щодня було близько 2 мільйонів пасажирів. Всього одна хвора люди у таких умовах може призвести до збільшення хворих до тисячі всього за тиждень.

Також Шмигаль наголосив, що не варто очікувати на послаблення обмежувальних заходів у транспорті до 11 травня.

Через пандемію коронавірусу в країні кілька тижнів повноцінно не функціонує громадський транспорт. Робота міжміських, міжобласних та міжнародних перевезень заборонено, а в Дніпрі, у Києві та у Харкові повністю заморожена робота метро.

До теми: Скільки хворих на коронавірус в Україні 22 квітня

Джерело: РБК
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