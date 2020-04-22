Прем'єр-міністр розповів, коли в Україні запустять транспорт

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз Кабмін працює над поетапним запуском громадського транспорту в країні. Однак на швидше повернення до звичного режиму не варто очікувати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК розповів, як в країні почне відновлюватись громадський транспорт в умовах карантину.

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"Транспорт, скоріше за все, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень", – пояснив він.

За йог словами, зараз аналітики працюють над визначенням дати, коли кожен етап почне працювати. Важливо розуміти, що масові перевезення людей у замкнутому просторі є серйозним ризиком. Тому й зняття обмежень у сфері транспорту потрібно вводити максимально обережно.

Коли в Україні запрацює громадський транспорт

У якості прикладу прем'єр назвав метро Києва, у якому щодня було близько 2 мільйонів пасажирів. Всього одна хвора люди у таких умовах може призвести до збільшення хворих до тисячі всього за тиждень.

Також Шмигаль наголосив, що не варто очікувати на послаблення обмежувальних заходів у транспорті до 11 травня.

Через пандемію коронавірусу в країні кілька тижнів повноцінно не функціонує громадський транспорт. Робота міжміських, міжобласних та міжнародних перевезень заборонено, а в Дніпрі, у Києві та у Харкові повністю заморожена робота метро.

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