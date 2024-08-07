Премія для олімпійців: Україна платить $125 тисяч доларів за золото

Американський Forbes склав рейтинг із 15 країн, які пропонують найбільші виплати для золотих медалістів в індивідуальних видах спорту на Олімпійських іграх у Парижі. Україна посіла 11 місце.

Українські спортсмени, які завоюють золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, отримають грошову винагороду в розмірі 125 тисяч доларів.

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Загалом, щонайменше 33 країни світу присудять грошові винагороди своїм спортсменам за призові місця.

Найщедріше олімпійське "золото" оплатять:

Гонконг – $768 000 Ізраїль – $275 000 Сербія – $218 000 Малайзія – $214 000 Італія – $196 000 Литва – $182 000 Молдова – $171 000 Латвія – $155 000 Угорщина – $154 000 Болгарія – $139 000 Україна – $125 000 Косово – $120 000 Естонія – $109 000 Чехія – $103 000 Іспанія – $102 000

У багатьох випадках грошова премія за медалі є лише частиною винагороди. США заплатять своїм спортсменам $37 500 за "золото", а також нададуть їм певні гранти та пільги (наприклад, медичне страхування). Малайзія та Болгарія виплачуватимуть золотим медалістам щомісячну допомогу понад $1000 протягом усього життя.

Виплата значних премій українським олімпійцям є частиною державної політики підтримки спорту, спрямованої на підвищення рівня підготовки та мотивації атлетів для участі в міжнародних змаганнях.

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