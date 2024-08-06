Перевершила Клочкову: Ольга Харлан встановила рекорд України за кількістю медалей

У змагальний день, 3 серпня, українська збірна з фехтування в складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової виграли першу золоту нагороду України на Олімпійських іграх-2024.

Збірна України з фехтування на шаблях перемогла Південну Корею у фіналі командного турніру з рахунком 45:42 та здобула золото Олімпіади-2024. Ольга Харлан зробила вирішальний внесок наприкінці фінального поєдинку.

До слова: Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результат

Харлан виграла шосту олімпійську медаль у кар'єрі та встановила абсолютний рекорд України. Спортсменка обійшла плавчиню Яну Клочкову, у якої п’ять нагород, з них чотири – золоті.

Тепер у Харлан два золота, одне срібло та три бронзи Олімпійських ігор. У Парижі вона також завоювала бронзову медаль в індивідуальному турнірі шаблісток.

Рекордсмени України за кількістю олімпійських медалей:

6 – Ольга Харлан (фехтування)

5 – Яна Клочкова (плавання)

4 – Олена Костевич (стрільба)

4 – Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках)

3 – Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика)

3 – Руслана Таран (вітрильний спорт)

3 – Юрій Чебан (веслування на каное)

Для України це перше золото Олімпіади у фехтуванні з 2012 року, коли у Лондоні перемогу святкувала Яна Шемякіна в особистому турнірі на шпагах. Також це друга в історії золота медаль жіночої збірної України у турнірі на шаблях. На Іграх-2008 українська команда перемогла у фіналі Китай.

І ще: Український нападник Артем Довбик офіційно перейшов до іншого клубу