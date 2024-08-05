Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результат

Україна поповнила свою скарбничку ще трьома медалями на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко стали призерками Олімпійських ігор-2024. Магучіх здобула "золото", а Геращенко – "бронзу".

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Магучіх подолала висоту в два метри, а Геращенко стрибнула на 1,95 метра. "Срібло" отримала австралійка Нікола Оліслагерс.

Пізніше у мережі з'явилось відео з емоціями дівчат одразу після змагань.

Після цього стало відомо про те, що Михайло Кохан став бронзовим призером із метання молота. У перших двох спробах Кохан метнув молот на 78,54 та 79, 39 м. Третя спроба для була невдала, оскільки молот влетів у сітку. Під час шостої спроби Кохан закинув молот на відстань 79,24 м.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на українські перемоги.

Ще три медалі здобувають українські спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі ... Пишаємось! Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними та перемагати, – написав він.

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