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Коронавірус Карантин 1 вересня

Науковці розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу

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Маска, яка відслідковує симптоми COVID-19 - фото 1
Маска, яка відслідковує симптоми COVID-19 / straitstimes

Учені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження коронавірусом. При цьому систему можна вбудувати в будь-яку маску.

Так, фахівці створили спеціальну "систему моніторингу", датчики якої дозволяють збирати дані про температуру тіла, насичення крові киснем, артеріальний тиск і частоту серцебиття. На основі цих показників можна зробити висновок про зараження коронавірусом.

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Науковці розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу - фото 424792

Ми побачили, що коли пацієнти з COVID-19 перебували у палатах-ізоляторах, медпрацівники повинні були входити туди і знімати показники температури та показники насичення крові киснем кожні 30 хвилин або близько того. Тому ми поставили собі питання: чи можна допомогти працівникам, які перебувають на фронті боротьби з коронавірусом, і знизити ризики, з якими вони стикаються, – розповів професор і виконавчий директор Інституту дослідження матеріалів і інженерної справи Ло Сянь Цзюнь.

Система, розроблена фахівцями, складається з сенсорів, які покриті полімерним матеріалом – він використовується для виготовлення дитячих іграшок. Матеріал, в який встановлюються датчики, за запевненнями вчених, гнучкий і водостійкий. Туди також вбудований передавач сигналу Bluetooth, за допомогою якого можна відправляти дані на додаток для смартфона в режимі реального часу.

Науковці розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу - фото 424791

Всю цю систему можна вшити, за словами професора, в багаторазову або одноразову маску, в ті області, з якими стикаються щоки. Теоретично маску, забезпечену чіпами, можна випрати і використовувати повторно. Також "розумні маски" можуть використовуватися в лікарнях для віддаленого спостереження за показниками хворих COVID-19.

Дослідники планують провести клінічні випробування своєї системи ближче до кінця вересня, з надією вивести її на ринок в майбутньому. Виробництво однієї системи в лабораторних умовах коштує близько 50 сінгапурських доларів (приблизно 36,5 долара США), але, якщо виробництво стане масовим, вартість однієї такої маски буде коштувати близько 20 сінгапурських доларів (в районі 14,6 долара США).

Науковці розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу - фото 424790

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Джерело: straitstimes
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