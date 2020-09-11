Науковці розробили маску, яка відслідковує симптоми коронавірусу

Учені з Сінгапуру розробили спеціальну систему датчиків, яка здатна виявляти ознаки зараження коронавірусом. При цьому систему можна вбудувати в будь-яку маску.

Так, фахівці створили спеціальну "систему моніторингу", датчики якої дозволяють збирати дані про температуру тіла, насичення крові киснем, артеріальний тиск і частоту серцебиття. На основі цих показників можна зробити висновок про зараження коронавірусом.

І ще: Як вибрати тканинну маску для школярів: поради батькам

Ми побачили, що коли пацієнти з COVID-19 перебували у палатах-ізоляторах, медпрацівники повинні були входити туди і знімати показники температури та показники насичення крові киснем кожні 30 хвилин або близько того. Тому ми поставили собі питання: чи можна допомогти працівникам, які перебувають на фронті боротьби з коронавірусом, і знизити ризики, з якими вони стикаються, – розповів професор і виконавчий директор Інституту дослідження матеріалів і інженерної справи Ло Сянь Цзюнь.

Система, розроблена фахівцями, складається з сенсорів, які покриті полімерним матеріалом – він використовується для виготовлення дитячих іграшок. Матеріал, в який встановлюються датчики, за запевненнями вчених, гнучкий і водостійкий. Туди також вбудований передавач сигналу Bluetooth, за допомогою якого можна відправляти дані на додаток для смартфона в режимі реального часу.

Всю цю систему можна вшити, за словами професора, в багаторазову або одноразову маску, в ті області, з якими стикаються щоки. Теоретично маску, забезпечену чіпами, можна випрати і використовувати повторно. Також "розумні маски" можуть використовуватися в лікарнях для віддаленого спостереження за показниками хворих COVID-19.

Дослідники планують провести клінічні випробування своєї системи ближче до кінця вересня, з надією вивести її на ринок в майбутньому. Виробництво однієї системи в лабораторних умовах коштує близько 50 сінгапурських доларів (приблизно 36,5 долара США), але, якщо виробництво стане масовим, вартість однієї такої маски буде коштувати близько 20 сінгапурських доларів (в районі 14,6 долара США).

Читайте також: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня