Представлено Xiaomi Mi Band 5: магнітна зарядка, NFC та збільшений екран

Компанія Xiaomi провела презентацію п'ятого покоління фітнес-браслета Mi Band 5. У порівнянні з попередником новинка отримала низку нововведень і апаратних модифікацій – від збільшеної діагоналі екрану до нативної підтримки безконтактних платежів за допомогою NFC. При цьому він зберіг бюджетність.

Xiaomi Mi Band 5 оснащений AMOLED-дисплеєм діагоналлю 1,2 дюйма – на 20% більше, ніж у попередньої моделі лінійки. З коробки користувачі отримають понад сотню встановлених циферблатів, включаючи анімовані. Активувати їх можна за допомогою фірмового мобільного додатка.

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Однією з ключових особливостей новинки стало магнітне гніздо зарядки: тепер досить прикласти мініатюрний штекер до контактного входу, не докладаючи механічних зусиль. Витягувати гаджет з ремінця, як це було реалізовано в минулих поколіннях браслета, більше не доведеться.

Як і ранні моделі, Mi Band 5 отримав змінний силіконовий браслет, який, на відміну від попередників, представлений двома незалежними елементами з кріпленням до верхньої і нижньої частин корпусу. З нововведень також варто відзначити керування камерою смартфона з браслета.

У прошивці пристрою доступні 11 спортивних режимів, функція трекінгу менструального циклу і можливість відстеження якості сну. Крім пульсометра, Mi Band 5 отримав і пульсоксиметр, що дозволяє вимірювати рівень кисню у крові. Представив виробник і версію браслета з NFC-модулем для автономної безконтактної оплати.

Ціна базової версії Xiaomi Mi Band 5 становить $ 27, модифікація з чипом NFC і підтримкою функції безконтактної оплати обійдеться покупцям у $ 32. Старт продажів пристрою запланований на 18 червня.

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