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Безконтактна оплата і магнітна зарядка: 5 причин купити Xiaomi Mi Band 5
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До офіційної презентації новенького Xiaomi Mi Band 5 залишилися лічені години. З цієї нагоди редакція Радіо МАКСИМУМ вирішила розібратися, чи ж особливе наступне покоління популярного фітнес-браслета, і чи варто його купувати після анонсу.
Ні для кого не є таємницею той факт, що фітнес-браслети Mi Band надзвичайно популярні у користувачів по всьому світу. Воно й не дивно, адже гаджет вражає не лише низькою ціною, а й пристойним функціоналом. Утім, чи зможе вразити чимось кардинально новим Mi Band 5, який мають показати 11 червня? Спробуймо розібратись.
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1. Більший екран в тому ж корпусі
Почнемо з того, з чим взаємодіє кожен власник Mi Band. Екран у новинці, за запевненнями інсайдерів, має бути на 20% більшим, якщо порівнювати з четвертим поколінням. Тепер його діагональ складає 1,2 дюйма. У принципі, дива не сталося, адже значно більший екран став би причиною суттєвого здорожчання браслета.
Цікаво, чи додумались китайці нарешті захистити екран склом, а не пластиком? Швидше за все – ні. Якщо вірити рендерам, то новинка отримає дизайн від Mi Band 3 з заокругленим, а не плоским екраном. Таке рішення подобалося не багатьом, адже пошкодити пристрій значно легше. Втім, маємо надію, що така конструкція буде не лише симпатичною, а й зручнішою, ніж плоский варіант у "четвірці".
Зазначимо, що ранні рендери свідчили про те, що Mi Band 5 отримає екран, який займатиме практично повну площу браслета. На жаль, такий варіант ми цьогоріч не побачимо. Підозрюємо, що такий варіант китайці покажуть наступного року, але це не точно.
2. Магнітна зарядка
Нарешті компанія Xiaomi прислухалась до користувачів фітнес-браслета. Незручні зарядки замінять на магнітну. Це дозволить не перейматися, що з часом ваш Mi Band не буде як зарядити.
До прикладу, зарядка для Mi Band 4 має недосконалу конструкцію, через що капсула регулярно вискакує. У результаті – браслет не заряджається. Єдине, що рятує ситуацію – лайфхак з гумкою:
3. Розрахунок за допомогою Mi Band 5
Якщо кілька років тому власники бюджетних Xiaomi марили про те, що в них з'явиться NFC, то зараз подібні мрії є у власників Mi Band. Ясна річ, що торік на китайському ринку з'явилася "четвірка" з підтримкою NFC, але до європейського ринку дійшла тільки звичайна версія.
Буквально на днях європейцям нарешті завезли Mi Band 4 з NFC, який підтримує розрахунок за допомогою карт Mastercard. Інсайдери стверджують, що Mi Band 5 у глобальній версії теж зможе замінити кредитну картку для розрахунку. Для цього у фірмовому додатку Mi Fit потрібно буде додати картку.
Ми вже собі уявили, як у київському метро власники Mi Band 5 утирають ніс володарям смарт-годинників від Samsung. Нагадаємо, що останні підтримують лише Samsung Pay, але він чомусь в Україні не працює.
4. Моніторинг здоров'я
Спеціальний оптичний сенсор дозволить не лише виміряти серцевий ритм, а й рівень кисню у крові. Цей момент особливо актуальний зараз, коли коронавірус усе ще загрожує нашому здоров'ю. Також варті уваги 11 спортивних програм (у Mi Band 4 їх лише 6). Це дозволяє точніше слідкувати за вашим самопочуттям під час фізичних навантажень. Ще одна "здорова" фішка стосується представниць прекрасної половини людства. Мовиться про функцію відстеження менструальних циклів.
Ще одна річ корисна для вашого відпочинку. Функція "Не турбувати" матиме не лише три позиції: увімкнена, вимкнена, і "розумний режим". Тепер можна буде вмикати її на певний проміжок часу. Наприклад, якщо під час обіднього сну ви не хочете, аби сповіщення заважали вашому відпочинку.
5. Смачна ціна
Попри всі "фішки" Xiaomi Mi Band 5 усе ще залишатиметься бюджетним пристроєм, який захочуть мільйони людей. Наприклад, на AliExpress версія без NFC уже доступна для замовлення за ціною від 36 доларів (близько 1000 гривень). Пригадаймо, що в нас офіційна версія Mi Band 4 коштувала 1299 гривень. Припустимо, що без NFC Mi Band 5 в Україні оцінять у стільки ж. Натомість версія з підтримкою безконтактних платежів обійдеться, за нашими прогнозами, у 1799 гривень. Якщо порівнювати з конкурентами, то "п'ятірка" усе ще має всі шанси стати улюбленим народним фітнес-браслетом.
А ви чекаєте на презентацію Mi Band 5? Ми плануємо придбати версію з NFC та зробити на неї крутий огляд. Лишилось лиш зачекати, коли вона з'явиться на українському ринку.
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