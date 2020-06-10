Представлено Redmi 9: бюджетник з чотирма камерами та NFC

Без будь-яких анонсів і презентацій Xiaomi випустила новий бюджетний смартфон Redmi 9. Апарат уже з'явився на офіційному сайті компанії в деяких європейських країнах. Він отримав місткий акумулятор на 5020 мАг, процесор від MediaTek, квадрокамеру і підтримку безконтактних платежів.

Redmi 9 оснастили 6,53-дюймовим IPS-дисплеєм з краплеподібним вирізом під фронтальну камеру. Сканер відбитків пальців розташувався ззаду разом з чотирма модулями основної камери. Роздільна здатність основного сенсора становить 13 Мп. З цікавих функцій відзначається підтримка запису відео з ефектом калейдоскопа.

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Працює смартфон на базі восьмиядерного процесора MediaTek Helio G80. За запевненням компанії, у порівнянні з Redmi 8 його продуктивність зросла на 107%, а стосовно графіки приріст склав шалені 309%. За автономність відповідає акумулятор на 5020 мАг, що забезпечує до 185 годин прослуховування музики, 31 годину телефонних розмов або 19 годин відтворення відео.

З додаткових особливостей вказується наявність 3,5-мм роз'єму для навушників, інфрачервоний порт для керування побутовою технікою і NFC для безконтактної оплати покупок.

Технічні характеристики Redmi 9:

Дисплей: IPS, 6,53", 2340х1080, скло Gorilla Glass 3

Процесор: MediaTek Helio G80, графіка Mali-G52 MC2

Оперативна пам'ять: 3/4 ГБ, LPDDR4x

Вбудована пам'ять: 32/64 ГБ, eMMC 5.1

Основна камера: 13 Мп (f / 2.2) + 8 Мп (f / 2.2, кут огляду 118 °) + 5 Мп (макрооб'єктив) + 2 Мп (f / 2.4, датчик глибини)

Фронтальна камера: 8 Мп

Акумулятор: 5020 мАг, 18 Вт швидка зарядка (у комплекті адаптер на 10 Вт)

Безпека: сканер відбитків пальців ззаду

Зв'язок: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, NFC, FM-радіо, ІЧ-порт

Роз'єми: USB Type-C, 3,5-мм

Габарити: 163,3 х 77 х 9,1 мм

Вага: 198 грамів

В Іспанії Redmi 9 оцінюється у € 149 і € 179 за версією 3 + 32 ГБ і 4 + 64 ГБ відповідно.

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