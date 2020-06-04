Боровся до останнього: Poco F2 Pro пройшов тест на міцність

Представлений минулого місяця флагманський смартфон Poco F2 Pro отримав продуктивне залізо, "упаковане" у корпус зі скла і металу. Перевірити його на міцність взявся техноблогер Зак Нільсон, відомий своїми оригінальними методиками тестування гаджетів за допомогою вогню і гострих предметів.

Після екстремальних тортур автор YouTube-каналу JerryRigEverything виніс свій вердикт флагманському Poco F2 Pro.

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За вже сформованою традицією перевірка почалася з тестування дисплея пристрою на стійкість до подряпин. Як і очікувалося від загартованого скла Gorilla Glass 5, видимі позначки на його поверхні з'явилися лише при контакті з гострим інструментом твердістю понад 6 одиниць за шкалою Мооса. Захисне скло обох камер без наслідків перенесло вплив леза канцелярського ножа. Після нагрівання дисплея запальничкою на ньому з'явилася біла пляма, але з часом вона зникла, не залишивши слідів на матриці.

Однією з особливостей смартфона стала висувна фронтальна камера – блогер спробував витягти її з корпусу Poco F2 Pro, але механізм виявився міцним і не піддався на "провокацію". Нільсон також підтвердив заяву виробника про автоматичне приховування камери у корпус при падінні смартфона. Після кількох ударів висунутим блоком фронталки по столу його все ж заїло, але після безлічі спроб активації механізм знову запрацював. У результаті техноблогер високо оцінив якість виконання альтернативи вирізу в дисплеї.

Фінальний тест на згинання апарат також переніс без видимих ​​наслідків, хоча при першому ж підході в його корпусі щось виразно хруснуло, а задня кришка, що відійшла прищепила ентузіасту палець. Проте згинання не завадило гаджету працювати так, ніби нічого не сталося. Це й стало причиною того, що блогер оцінив високу міцність конструкції пристрою.

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