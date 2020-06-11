Представлено Skoda Octavia Combi Scout: чим особлива нова версія популярного чеського авто

Компанія Skoda показала Octavia Combi Scout нового покоління. Підготовлений для бездоріжжя універсал тепер доступний не тільки у повнопривідній, але і в передньопривідній модифікації. Чим ще особлива оновлена версія авто?

Від стандартного Octavia Combi новинка відрізняється збільшеним на 15 міліметрів дорожнім просвітом і наявністю захисного пластикового обважування.

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Octavia Combi Scout четвертого покоління отримав 19-дюймові диски, накладки на педалі і опціональні матричні фари. Крім того, позашляховий універсал на 16 міліметрів довший (4703 міліметрів) і на 15 міліметрів ширший (1829 міліметрів) за попередника, завдяки чому збільшився вільний простір у салоні, а об'єм багажника становить 640 літрів (+30 літрів).

У моторну лінійку входять дволітрові дизельні двигуни потужністю 115, 150 і 200 кінських сил, а також бензинові агрегати того ж обсягу потужністю 150 і 190 сил. Альтернативно пропонується помірно-гібридна силова установка e-TEC 1.5 з семиступінчастою роботизованою коробкою передач.

Інші подробиці про новинку, а також дату старту продажів в компанії пообіцяли розкрити на початку липня.

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