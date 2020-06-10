30 км потрібно долати 1,5 години: у мережі з'явилися кадри найгіршої в Україні дороги

В інтернеті показали автомагістраль, яка сміливо претендує на звання найгіршої дороги в Україні. Розбита ділянка траси проходить на межі Миколаївської та Кіровоградської області. Промовистими знімками поділився водій Олександр Островський у спільноті "Я ненавиджу "Укравтодор"" у Facebook.

Як видно з кадрів, стан дороги гнітючий: на проїжджій частині утворилося безліч величезних валунів, які доводиться об'їжджати автомобілістам. А про асфальт й мови не може бути. Крім цього, у своєму дописі автор вказав, що ця ділянка траси належить до автомагістралі міжнародного значення Полтава-Кишинів М13.

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Як довідалися журналісти, ці знімки були зроблені в районі сіл Софіївка і Воєводське Миколаївської області – на них представлена траса M13 від розв'язки з P06 до кордону з Кіровоградською областю. У коментарі водій зазначив, що при довжині цієї ділянки у 30 км їхати потрібно 1,5 години.

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