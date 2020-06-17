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421 "конячка" під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону

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Donkervoort D8 GTO вийде обмеженим тиражем - фото 1
Donkervoort D8 GTO вийде обмеженим тиражем

Нідерландська компанія Donkervoort, яка займається випуском спорткарів, офіційно представила екстремальний карбоновий родстер D8 GTO. Його побудували до 70-річчя засновника марки Йооп Донкервоорта.

Задньопривідний автомобіль став найпотужнішим у всій лінійці компанії – віддача його 2,5-літрового турбомотора складає 421 кінську силу і 520 Нм крутного моменту. Поєднується агрегат з п'ятиступінчастою механікою.

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Маса автомобіля завдяки деталям з вуглецевого волокна становить всього 700 кілограмів. З місця до 100 кілометрів на годину родстер "вистрілює" за 2,7 секунди, а на розгін до 200 кілометрів на годину він витрачає 7,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 280 кілометрів на годину.

За доплату для моделі пропонуються карбонові диски й електропідсилювач керма (у базі машина пропонується без підсилювача взагалі).

421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410721
421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410723
421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410724
421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410726

Родстер незвичайний ще й показниками пікових перевантажень: у поворотах вони перевищують 2g, при старті з місця – 1,02 g, а при гальмуванні на напівслікових покришках – 1,65 g. Для порівняння, в електричного Volkswagen ID.R граничне поперечне прискорення досягло 3,49 g, а поздовжнє уповільнення під час гальмувань – 2,7 g.

421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410722
421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410719
421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410720
421 'конячка' під капотом: дивіться, як виглядає екстремальний родстер з карбону - фото 410725

Тираж буде обмежений 70 екземплярами. Ціни починаються від 198 000 євро.

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Джерело: Motor
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