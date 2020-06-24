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Представлено новий Opel Mokka: чим він відрізняється від попередника
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Компанія Opel розсекретила новий кросовер Mokka. У другому поколінні модель стала компактнішою, відзначилася ефектною зовнішністю і мінімалістичним інтер'єром. Новинка продаватиметься з трьома типами двигунів – бензиновим, дизельним і електричним.
Opel Mokka другого покоління першим серед серійних моделей приміряв нову дизайнерську концепцію Opel Vizor. Відмінна риса – об'єднані під хромованим кантом в єдину деталь фари і радіаторна решітка.
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Особливість екстер'єру Opel Mokka – незвичайне комбіноване забарвлення кузова. В інший колір пофарбовані не тільки стійки і дах, а й капот, а також радіаторна решітка. До того ж, стилю додають нестандартні деталі пластикового крос-обважування зі вставками на дверях, а також опціональні 18-дюймові легкосплавні диски.
Новий кросовер Opel Mokka компактніший за попередника: кузов став коротшим на 125 міліметрів, відтак габаритна довжина – 4150 міліметрів. Утім, ширина зросла на 10 міліметрів, а колісна база – на символічні 2 міліметри, тому місткість не постраждала: наприклад, обсяг багажника зменшився всього на 6 літрів і складає 350 літрів.
В інтер'єрі міні-революція: Mokka розроблений відповідно до філософії "цифрового детокс". Передня панель Opel Pure Panel надаватиме водієві необхідний мінімум інформації, а органи управління обіцяють бути інтуїтивно зрозумілими. Всі дані виводяться на 12-дюймовий дисплей віртуальної приладової панелі, об'єднаний в єдиний кокпіт з 7 або 10-дюймовим тачскріном мультимедіасистеми.
Повністю від фізичних клавіш інженери Opel не відмовилися: шайби клімат-контролю і кнопки підігріву сидінь аналогові, є звична ручка, яка доповнює інтерфейс інформаційно-розважального комплексу. На демонстраційному електричному кросовері режими руху вибираються через кнопковий пульт.
Технічно новий Opel Mokka уніфікований з хетчбеком Corsa шостого покоління. В основі французька платформа CMP / e-CMP, привід – тільки на передню вісь. Відомо, що жорсткість кузова на кручення зросла на 30 відсотків, а споряджена маса кросовера знизилася на 120 кілограмів.
Поки розкриті характеристики тільки електричного Opel Mokka-e – такий кросовер оснащується 136-сильним (260 Нм) електромотором, батареєю на 50 кіловат-годин і здатний проїжджати без підзарядки 322 кілометри. Скоро розсекретять дані про бензинові і дизельні модифікації – під капотом очікуються трьох- і чотирициліндрові турбомотор концерну PSA.
У базове оснащення нового Opel Mokka входять діодні фари і ліхтарі (матрична оптика – опція), система контролю смуги, адаптивний круїз-контроль і система розпізнавання дорожніх знаків. Топ-версії отримають камери кругового огляду.
Новий Opel Mokka стане на конвеєр у четвертому кварталі 2020 року. Продажі моделі на європейському ринку стартують на початку 2021 року.
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