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Представлено компактний електрокар з регульованою шириною

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Електрокар Triggo - фото 1
Електрокар Triggo / electrive

Компанія з Польщі Triggo презентувала електромобіль, оригінальність і незвичайність якого полягає в можливості змінювати ширину. Спритне авто зможе вирулювати в будь-яких автомобільних пробках.

Польська компанія Triggo розробила електромобіль для великих міст, який може при необхідності зменшуватися в ширину. Новинку оцінять водії, які тривалий час проводять у пробках, адже електрокар може звузитися в ширині з 148 до 86 сантиметрів і полегшити собі проїзд. Швидкість Triggo з "маленькою шириною" обмежена 25 кілометрами на годину.

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Представлено компактний електрокар з регульованою шириною - фото 404499
Представлено компактний електрокар з регульованою шириною - фото 404500

В електричному авто крім водія є місце і для пасажира, яке розташовується за його спиною. Саме авто важить 400 кілограмів. Його максимальна швидкість – 90 кілометрів на годину. Без підзарядки "малюк" зможе подолати 100 кілометрів. Замість керма у звичному розумінні інженери встановили легкий штурвал.

Виробник планує запустити у виробництво свій електрокар вже в наступному році.

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Джерело: electrive
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