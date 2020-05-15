Компактний Suzuki Jimny перетворили на автомобіль-амфібію

Британська компанія Dutton, що займається створенням комплектів для модифікацій автомобілів, випустила спеціальний технічний набір, що дозволяє перетворити мініатюрний японський позашляховик Suzuki Jimny на автомобіль-амфібію, який може повноцінно плавати.

Щоб дати можливість старому Suzuki Jimny долати водні перешкоди, британські інженери розробили реактивну водометну рухову установку, яка монтується на позашляховик.

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За словами розробників, керувати амфібією на воді не складніше, ніж автомобілем на суші. Щоб переключити трансмісію з коліс на водомет потрібно вичавити зчеплення та перемкнути кілька важелів. А керувати напрямком і інтенсивністю подачі струменя можна за допомогою керма і педалі газу.

Щоб уникнути корозії, для створення амфібії інженери використовували матеріали з пластику, а також нержавіючої сталі. Перетворити Suzuki Jimny на амфібію можна двома способами: придбати готовий комплект за 11 690 фунтів і переобладнати автомобіль самостійно. Або ж скористатися послугою з установки набору британською компанією. В цьому випадку, вартість готового позашляховика-амфібії складе 21 690 фунтів.

Нагадаємо, що у 2018 році Suzuki представила Jimny четвертого покоління, який є одним з найкомпактніших позашляховиків у світі. Водночас, завдяки малій вазі, яка становить близько тонни, а також повному приводу, автомобіль ще й неймовірно прохідний. Позашляховик обладнаний бензиновим двигуном об'ємом 0,7 літра, який видає 102 кінських сили. Агрегат працює в парі з автоматичною або механічною коробкою передач.

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