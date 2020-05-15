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Найдешевший електрокар коштує 930 доларів: у скільки обійдеться авто з усіма платежами
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У Китаї є дуже багато дешевих автомобілів, особливо це стосується класу LSV – низькошвидкісних транспортних засобів, які найчастіше називаються "чотирьохколісними трициклами". Одну з таких машин продають на сайті Alibaba, і вона цікава тим, що має статус найдешевшого електромобіля у світі.
Йдеться про модель Changli Nemeca, цінник на яку дійсно виглядає спокусливо – 930 доларів. Характеристиками машина володіє мінімальними: її мотор видає всього 1,1 к.с. А за своїм виглядом "китаєць" відверто нагадує гольф-кар. Однак вартість на перший погляд змушує закрити очі на такі технічні дані.
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Але чи дійсно цей автомобіль обійдеться менше, ніж у 1000 доларів? На жаль, це не зовсім так. Головний редактор сайту Jalopnik Джейсон Торчинський вирішив замовити собі такий автомобіль і розповів про всі платежі, які йому довелося заплатити перед тим, як він остаточно став власником "найдешевшого електромобіля".
Отже, додаткових витрат виявилося досить багато, і виглядають вони так:
- Батарея (на подив, вона не входила у базовий комплект) – 305 доларів;
- Транспортування (з китайського Шанхаю в порт Вілмінгтон. Північна Кароліна, США) – 549 доларів;
- Послуги порту прибуття (вантажоперевезення, зберігання на складі і т.п.) – 528 доларів;
- Розмитнення і реєстрація – 1018 доларів.
Таким чином, вартість електрокара склала 3 331 долара, однак це ще не кінець – Джейсону належить ще заплатити за доставку авто з порту додому, тому він передбачає, що кінець кінцем Changli Nemeca вийде йому приблизно у 3500 доларів. Тобто, реально такий автомобіль обходиться більше як у 3 рази дорожче, ніж можна було б подумати.
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