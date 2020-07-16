Несподівана колаборація: Mercedes і Xiaomi спільно створили новий електросамокат

Китайська компанія Xiaomi 15 липня представила низку пристроїв своєї екосистеми. Зокрема, світ побачила нова версія популярного електросамоката. Виявляється, у неї є спецверсія, розроблена спільно з компанією Mercedes.

Компанія Xiaomi повідомила, що спеціальна версія електричного самоката Xiaomi Mi Scooter Pro 2 була створена у співпраці з Mercedes. Точніше у створенні скутера взяла участь німецька команда-автовиробник Mercedes AMG Petronas Motorsport, яка бере участь у Гран-прі "Формула-1".

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"Я дуже радий можливості подарувати частинку Mercedes F1 шанувальникам Xiaomi. Як і ми, Xiaomi прагне до постійних інновацій. І ми раді співпрацювати з ними, щоб вивести на ринок нову версію флагманського продукту Xiaomi Mi Scooter Pro 2", – розповів Кріс Черч, віце-президент команди Mercedes AMG Petronas Motorsport.

Електроскутер Xiaomi забезпечує автономність до 45 кілометрів

Самокат Xiaomi Mi Scooter Pro 2 гарантує дальність ходу у 45 км, а максимальна його швидкість може досягати 25 км/год. Самокат може легко підійматися вгору з ухилом до 20%. Скутер отримав РК-екран, який дозволяє контролювати швидкість, залишок заряду і дальності ходу, а також вибирати режим, щоб забезпечити комфортну їзду. Також на дисплеї відображається стан фар і інша інформація. Потужність фар становить 2 Вт, вони освітлюють дорогу на 10 метрів. Xiaomi Mi Scooter Pro 2 отримав надійну подвійну гальмівну систему, амортизуючі пневматичні шини і конструкцію, що складається.

В Україні Xiaomi Mi Scooter Pro 2 коштує 16 999 гривень

В Європі ця модель коштує 599 євро. В Україні за нього просять 16 999 гривень.

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