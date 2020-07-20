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У Німеччині машина Renault Zoe стала майже безкоштовною через субсидії на електромобілі
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Жителі Німеччини можуть отримати електромобіль Renault Zoe практично безкоштовно завдяки підтримці уряду країни. Державні субсидії майже цілком покривають вартість лізингу електричного авто.
На тлі пандемії коронавірусу німецька влада вирішила підтримати постраждалу автомобільну індустрію і ввели субсидії у 9 тисяч євро на покупку електромобілів. Завдяки цьому німці можуть отримати одну з найдоступніших моделей - Renault Zoe – за 39 євро на місяць у деяких дилерів.
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Держпідтримка дозволила дилеру Autohaus Koenig просувати електромобіль Renault Zoe як машину, вартість якої повністю покривають субсидії. За 20 днів з початку продажів Renault Zoe за новою програмою близько трьох тисяч осіб подали заявки через сайт, 300 з них підписали контракти на лізинг.
У компанії стверджують, що не були готові до такого попиту, хоч і очікували зростання кількості замовлень через субсидії. Як пояснив керівник відділу продажів електромобілів Вольфганг Хубер, якби в Autohaus Koenig було більше персоналу, дилер продав би ще більше машин. Він закликав жителів Німеччини зберігати терпіння.
Після введення нових субсидій одними з найвигідніших країн у світі для лізингу електромобілів стали Франція і Німеччина. У Франції державна підтримка дозволить подвоїти продажі моделі Renault Zoe у 2020 році, вважають аналітики. Жителі країни можуть взяти машину в лізинг за 79 євро на місяць.
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