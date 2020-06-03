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Представлена BMW 4: чим особлива новинка з гігантськими "ніздрями"
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Компанія BMW розсекретила купе 4 серії. Як і очікувалося, двохдверка нового покоління отримала гігантські вертикальні "ніздрі", і ще більше дистанціювалася від седана 3 Series. Чим ще цікава новинка?
У гамму двигунів увійшли бензинові "четвірки" і "шістки", а також дизельні мотори з помірною гібридною системою і 48-вольтним стартер-генератором. До того ж для купе вперше запропонована опціональна трансмісія Steptronic Sport з функцією Sprint, що спрощує обгони.
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В основі BMW 4 серії лежить платформа седана 3 Series (G20) зі стійками Макферсон спереду і п'ятиричажкою ззаду. Однак кузов на догоду кращій керованості зроблений жорсткішим, завдяки додатковим підсилювачам у місцях кріплення підвіски. Задня колія в порівнянні з чотиридверкою розширена на 23 міліметри. Крім того, збільшений негативний розвал коліс на передній осі і на 21 міліметр занижений центр ваги. Капот і зовнішні панелі дверей виготовлені з алюмінію, облицювання кришки багажника – з композиту на основі природних волокон, що сприяло зниженню маси.
У порівнянні з попередником нова модель стала довшою (+128 міліметрів), ширшою (+27 міліметрів) і вищою (+6 міліметрів). Колісна база виросла до 2851 міліметра (+68), а колія спереду і ззаду стала ширшою на 28 і 18 міліметрів відповідно. Коефіцієнт опору повітрю заявлений як 0,25, підйомна сила на задній осі зменшена ще на 0,015 (у порівнянні з седаном); по осях розподілена в співвідношенні 50:50. Стандартними для купе стали амплітудозалежні амортизатори з оригінальними налаштуваннями, а за доплату можна отримати пасивні або адаптивні стійки M Sport.
Зовні купе BMW 4 серії виділяється вертикальними "ніздрями", які відсилають до історичних моделей BMW 328 Coupé і BMW 3.0 CSi, і вертикальними прорізами аеродинамічних заслінок Air Curtains по краях бампера. Фари "в базі" – світлодіодні, лазерно-люмінофорні Laserlight, які легко впізнати завдяки синім вставкам, – опція. Малюнок ліхтарів нагадує про BMW 8 серії; наконечники вихлопу можуть бути круглими або трапецієподібними, залежить від модифікації. Версія M Sport відрізняється декором у чорному глянсовому кольорі і збільшеними повітрозабірниками в передньому бампері.
У салоні – по іншому оформлений блок управління трьохзонним клімат-контролем, специфічні для моделі крісла, фонове підсвічування на основі волоконної оптики, панорамний дах зі зсувною секцією, доступні за доплату віртуальна "приборка" з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма і десятидюймовий екран медіасистеми з операційкою BMW OS 7.0. Для "четвірки" запропоновано кілька варіантів декоративних панелей, М-кермо зі шкіряною опліткою, а також спортивні сидіння з М-оббивкою.
На старті продажів гамма двигунів BMW 4 серії буде складатися з трьох бензинових і одного дизельного агрегату. "Турбочетвірки" 2.0 видають 184 або 258 сил (300 і 400 Нм моменту); шестициліндровий мотор у версії M440i xDrive (374 сили і 500 Нм) і всі дизелі доповнені 48-вольтний стартер-генератором, який накидає 11 сил при розгонах, а також допомагає двигуну працювати в оптимальному діапазоні оборотів. Коробка – восьмидіапазонний "автомат" Steptronic.
Опціонально доступна трансмісія Steptronic Sport з лонч-контролем і новою для BMW функцією Sprint. Вона активується при затиску лівої підрулевої пелюстки, після чого вмикається режим Sport і коробка переходить на нижчу передачу.
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