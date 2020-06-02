Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Ford підтвердив відродження легендарного Mustang Mach 1

  • 15
Mustang - фото 1
Mustang / detroitnews

У листопаді компанія Ford представила електричний кросовер Mustang Mach-E, ім'я якого відсилає нас до фастбека Mustang Mach 1. Новий Mach 1 повернеться в статусі лімітованої спецверсії стандартного купе з п'ятилітровим мотором V8.

Судячи з усього, інженери попрацюють над шасі і, можливо, збільшать віддачу двигуна, який на версії Bullitt видає 487 к.с.

І ще: Уже колишня: дівчина викинула Chevrolet Impala свого хлопця, поки він був у відрядженні

Хоча крім цього на фотографіях прототипу можна розгледіти червоні гальмівні супорти Brembo, гоночні крісла Sparco і навіть каркас безпеки. Втім, не виключено, що до конвеєра доберуться не всі показані доопрацювання.

Новий обвіс, решітка радіатора з двома круглими отворами в дусі класичного Mustang Mach 1, чотири великі вихлопні труби і велике антикрило на кришці багажника не дадуть переплутати нову модифікацію з базовим купе. Новий Mach 1 заявлений як Mustang 2021 модельного року, а це означає, що прем'єра спецверсії відбудеться вже в найближчі місяці.

Ford підтвердив відродження легендарного Mustang Mach 1 - фото 407742

Ford підтвердив відродження легендарного Mustang Mach 1 - фото 407743

Читайте також: Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР: адреси та карта

Джерело: detroitnews
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 662
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 32838
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2345486
Загрузка...
Новини