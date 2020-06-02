Ford підтвердив відродження легендарного Mustang Mach 1

У листопаді компанія Ford представила електричний кросовер Mustang Mach-E, ім'я якого відсилає нас до фастбека Mustang Mach 1. Новий Mach 1 повернеться в статусі лімітованої спецверсії стандартного купе з п'ятилітровим мотором V8.

Судячи з усього, інженери попрацюють над шасі і, можливо, збільшать віддачу двигуна, який на версії Bullitt видає 487 к.с.

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Хоча крім цього на фотографіях прототипу можна розгледіти червоні гальмівні супорти Brembo, гоночні крісла Sparco і навіть каркас безпеки. Втім, не виключено, що до конвеєра доберуться не всі показані доопрацювання.

Новий обвіс, решітка радіатора з двома круглими отворами в дусі класичного Mustang Mach 1, чотири великі вихлопні труби і велике антикрило на кришці багажника не дадуть переплутати нову модифікацію з базовим купе. Новий Mach 1 заявлений як Mustang 2021 модельного року, а це означає, що прем'єра спецверсії відбудеться вже в найближчі місяці.

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