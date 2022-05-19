Прапор України опинився серед найпопулярніших смайликів у Twitter

Смайли у вигляді прапорів завжди відзначають невисоким рівнем використання в соцмережах, але український стяг вибився у тренди у кількох країнах!

Існує думка, що емоджі – це нова універсальна мова для всесвітньої мережі, але значення цих грайливих смайликів значно ширше, ніж здається. Тому у Crossword-Solver, проаналізували твіти з геотегами з усіх країн світу, щоб побачити, які ж смайли найчастіше використовують в різних місцях. І український прапор замайорів серед популярних не лише в Україні.

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У Європі доволі часто публікують саме прапори: 19 країн з 51 найбільше використовують саме національні прапори, ніж будь-які інші емодзі. Але Польща стала єдиною країною, яка активніше ділиться не своїм, а українським стягом. Відзначається, цей період зійшовся з початком вторгнення російських окупантів в Україну.

Також синьо-жовтий прапор опинився у ТОП-10 смайлів у Великобританії за лютий 2022.

Якщо ж оминути прапори, то Європа обирає червоні серця (18) та емоджі зі сльозами радості (14). Але останній, попри свою популярність, згодом може стати жертвою "природного відбору". Замість нього підлітки частіше використовують емодзі труди чи черепа, щоб показати, що їм смішно аж до смерті.

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