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Майже чверть підписників Ілона Маска у твітері – фейкові або спам-акаунти
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Коли ви бачите шалену кількість підписників у блогерів – не поспішайте заздрити. Як свідчать безліч спостережень, досить велика їх частина – боти або просто фейкові акаунти. Така ж ситуація з твітером Ілона Маска.
Відразу дві дослідницькі групи вивчили твітер-акаунт Ілона Маска. І вони дійшли до висновку, що 23% його підписників – фейки або ж просто спам-акаунти, пише ITC.
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Зауважимо, що у Джо Байдена ситуація ще гірша. Аналіз його акаунта показав, що в нього ця цифра сягає аж 49,3%!
Вивчення сторінок проводили SparkToro та Followerwonk. Їхній аналіз ґрунтується відразу на 17 критеріях. Вони й дозволяють визначити обліковий запис, який може викликати підозри.
Наш аналіз показав, що 19,42% облікових записів, що майже вчетверо перевищує оцінку Twitter за четвертий квартал 2021 року, відповідають консервативному визначенню фейкових або спам-акаунтів, – йдеться у звіті.
Аудит показав, що з-поміж 93 мільйонів підписників Ілона Маска, фейкових 23,42%. Ба більше, 70,23% підписників підприємця теж складно вважати активними. Отже, вони можуть і не бачити усе те, що він публікує в мережі.
Якщо детальніше, то 73% підписників Маска мають у своїх профілях ключові слова, які вказують на спам. А ще 71% з них використовує розташування, які не мають жодного стосунку зі справжніми географічними назвами.
А ще виявили, що 69% цих користувачів були неактивними протягом понад 120 днів. Крім того, 83% з них мають "підозріло невелику кількість підписників".
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