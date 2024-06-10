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Литовські майстри допоможуть відреставрувати 100 картин Марії Примаченко

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Литовські майстри відреставрують 100 картин - фото 1
Литовські майстри відреставрують 100 картин / Мінкульт

У Центрі реставрації музейних цінностей Пранаса Гудиноса Литовського національного художнього музею відреставрують 100 картин Марії Примаченко. Адже частина з них згоріла після обстрілу російськими військами музею на Київщині.

Планують реставрувати картини Марії Примаченко з державної частини Музейного фонду України з фондів комунальної установи "Запорізький обласний художній музей" Запорізької обласної ради. Про це повідомляє Мінкульт.

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Центр є основною базою навчання реставраторів художніх цінностей у Литві, зокрема картин та гобеленів. Там проводять майстер-класи, семінари та лекції, пов’язані зі збереженням та доглядом за музейними колекціями.

Литовські майстри відреставрують 100 картин - фото 542370
Литовські майстри відреставрують 100 картин / Мінкульт

Зараз на реставрації знаходяться картини з музею Ханенків, також литовські майстри відновлюють український килим з Маріуполя.

Реставратори Центру вже дослідили та відреставрували понад 50 картин та 1000 графічних робіт з українських музеїв, найближчим часом очікуються ще 600 робіт та щонайменше двох українських стажерів, – йдеться у Мінкульті.

Крім того, литовські реставратори співпрацюють з центром імені митрополита Андрея Шептицького. Раніше у Центрі реставрації вже пройшли стажування девʼять співробітників Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Литовські майстри відреставрують 100 картин - фото 542371
Литовські майстри відреставрують 100 картин / Мінкульт

Марія Примаченко – видатна українська художниця XX століття, яка працювала в жанрі наївного мистецтва. У селі Болотня художниця написала понад 800 картин, проводила майстер-класи й приймала гостей.

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Джерело: Мінкульт
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