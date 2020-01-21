Apple почала продавати відновлені iPhone XS та XS Max: ціни відверто тішать

Компанія Apple вже давно продає відновлені пристрої, які пропонуються зі знижкою, часом, досить істотною. З учорашнього дня Apple почала продавати відновлені версії моделей минулого покоління iPhone XS і iPhone XS Max.

За відновлений iPhone XS у залежності від обсягу пам'яті просять від 699 до 999 доларів, а за iPhone XS Max – від 799 до 1099 доларів.

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Зазначимо, що Apple прибрала iPhone XS і iPhone XS Max зі свого сайту відразу після виходу актуального покоління iPhone 11, але залишки розпродаються по сьогодні.

В українському роздробі пропозиції на iPhone XS і iPhone XS Max стартують з позначок від 15 тисяч і 18 тисяч відповідно.

Крім того, якщо згадати, що свого часу ціни на iPhone XS починалися з 999 доларів, а на iPhone XS Max – 1099 доларів, то економія виходить досить пристойною і досягає $ 300. Відновлені iPhone XS і iPhone XS Max доступні у трьох колірних варіантах (сірий, сріблястий і золотистий).

Нагадаємо, відновлені смартфони отримують нові корпуси й акумулятори, а також при необхідності нові комплектуючі замість несправних. Крім того, в разі покупки офіційного відновленого апарату клієнт, як і для повністю нового, отримує повну комплектацію, стандартну річну гарантію та право купити розширену гарантію Apple Care.

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