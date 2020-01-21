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Apple почала продавати відновлені iPhone XS та XS Max: ціни відверто тішать

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Користувачі мають можливість купити відновлені iPhone XS та XS Max - фото 1
Користувачі мають можливість купити відновлені iPhone XS та XS Max

Компанія Apple вже давно продає відновлені пристрої, які пропонуються зі знижкою, часом, досить істотною. З учорашнього дня Apple почала продавати відновлені версії моделей минулого покоління iPhone XS і iPhone XS Max.

За відновлений iPhone XS у залежності від обсягу пам'яті просять від 699 до 999 доларів, а за iPhone XS Maxвід 799 до 1099 доларів.

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Зазначимо, що Apple прибрала iPhone XS і iPhone XS Max зі свого сайту відразу після виходу актуального покоління iPhone 11, але залишки розпродаються по сьогодні.

В українському роздробі пропозиції на iPhone XS і iPhone XS Max стартують з позначок від 15 тисяч і 18 тисяч відповідно.

Крім того, якщо згадати, що свого часу ціни на iPhone XS починалися з 999 доларів, а на iPhone XS Max – 1099 доларів, то економія виходить досить пристойною і досягає $ 300. Відновлені iPhone XS і iPhone XS Max доступні у трьох колірних варіантах (сірий, сріблястий і золотистий).

Apple почала продавати відновлені iPhone XS та XS Max: ціни відверто тішать - фото 381293
Apple почала продавати відновлені iPhone XS та XS Max: ціни відверто тішать - фото 381294

Нагадаємо, відновлені смартфони отримують нові корпуси й акумулятори, а також при необхідності нові комплектуючі замість несправних. Крім того, в разі покупки офіційного відновленого апарату клієнт, як і для повністю нового, отримує повну комплектацію, стандартну річну гарантію та право купити розширену гарантію Apple Care.

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Джерело: Apple
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