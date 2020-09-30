Пожежник показав, як загасити вогонь, і став зіркою Reddit (відео)

Ролик з пожежником, який розповідає, як правильно гасити вогонь всередині будівлі, підкорює інтернет. І це варто знати кожному!

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився відео з пожежником, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 81 тисячу балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що рятувальник пояснив, як правильно гасити вогонь всередині приміщення. Він наочно демонструє це на палаючій поштовій скриньці. Якщо відчинити дверцята, то вогонь лише збільшиться. Тому важливо поливати водою зовнішню стінку та простір навколо дверей, не впускаючи повітря всередину. Річ у тому, що навіть незначна кількість води перетворюється у пару через температуру та поглинає тепло вогню.

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